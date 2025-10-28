Nieuws Audio Luidsprekers

Nieuwe techniek en kleuren bij actieve Triangle Capella 2

28 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
6. Capella

Twee jaar nadat het Franse Triangle een EISA Award kreeg voor z’n Capella-systeem, volgt er nu een opfrisbeurt in de vorm van de Capella 2.

Triangle Capella 2 Capella

Nieuwe kleuren, enkele interessante functies en een nieuwe hub moeten dit draadloos hifi-stereosysteem nog beter maken. Het design, incluis de fraaie metalen frame onderaan de knap afgewerkte kast, blijft hetzelfde.

Een aantal kleuren van de eerste generatie wordt behouden, maar er komen ook enkele knappe bij. Op de Audio Video Show in Warschau zagen we zo de English Green Oak-versie die naar goede Triangle-gewoonte perfect was afgewerkt. Space Black, Astral Blue en Space White zijn de andere opties. De hub die via WiSA audio draadloos naar de twee Capella 2-speakers stuurt is ook een stuk mooier dan voorheen. Deze Stereo Hub 2 komt met een reeks ingangen (incluis HDMI-ARC) en veel streamingopties. Zo kun je via Bluetooth, AirPlay, verschillende Connect-versies en Roon Ready muziek afspelen. Er is ook ingebakken kamerkalibratie.

Prijs en beschikbaarheid

Het Triangle-systeem zal voor 2.499 euro te koop zijn. Bekijk ook de website van Triangle.

