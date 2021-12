Review: PMC fact.12 signature – A fact of live

Algemene factor

Realisme heeft niet alleen te maken met neutraliteit en lineariteit. Luidsprekers die ‘echt’ klinken beschikken al in de basis over enorme dynamische vermogens, drive, headroom en snelheid. Maar er is ook een vorm van toegevoegde kwaliteit in het ontwerp dat zorgt voor een plastische en grijpbare weergave. De Engelsen spreken van ‘palpable’ Alsof zang en instrumenten echt fysiek in de luisterruimte staan. Wellicht ontstaat het door die specifieke combinatie van eigenschappen. Recente luidsprekers die beluisterd werden en zo’n hyper realistisch geluid produceren zijn onder andere de YG Acoustics Carmel, diverse modellen van ATC en de PMC fact fenestria. Drie luidsprekers die designmatig, met betrekking tot de materialen en de opbouw van de drivers en filters best verschillend zijn, maar allemaal in staat tot tastbare realiteitsweergave. Het is lastig om daar echt greep op te krijgen. Er moet een soort algemene factor zijn in al die ontwerpen die essentieel is voor dat gewenste geluidsbeeld.

Daarnaast is de ervaring hier dat er ook factoren in de aansturing zijn die een rol spelen. Sommige exorbitant dure versterkers kunnen bijvoorbeeld nagenoeg zonder vervorming spelen, klinken heel fraai, maar totaal niet realistisch. Andere versterkers doen dat dan weer wel. Het geheim achter het realisme van de Carmel zat ook in de heel specifieke aansturing, maar een luidspreker moet daar dan ook weer in meegaan. De ervaring tot nu toe is dat een groot deel van het realisme ‘veroorzaakt’ wordt door de luidspreker zelf, maar dat de hele aansturing ook een rol speelt. Een voorbeeld is dat een Garrard 301 gewoon realistischer klinkt dan een Pro-Ject. Er is ook een relatie met de ontwerpers. Bedrijven die producten maken voor de pro-markt komen vaak met modellen die dichter in de buurt komen van hoe muziek gewoon live klinkt.

Peter Thomas (ex BBC) is eigenaar van PMC. Vanaf het begin (1991) hebben ze neutrale en transparante luidsprekers gebouwd die muziek laten horen zoals de artiest het heeft bedoeld. Er is ook een samenwerking met het National Physical Laboratory (NPL) in de UK, waar 3D geanimeerde visuals worden gemaakt die laten zien hoe geluid zich voortplant. Je ontdekt daarmee hoe onder andere het afstralingsgedrag van een luidspreker moet zijn om de realiteit te emuleren. De doelgroep van het bedrijf is dan de wereld van professionals die gewoon terug willen horen wat er in een studio gebeurt en een selecte deelverzameling van audiofielen die ook begrijpt hoe live-muziek klinkt. PMC luidsprekers zijn dan ook te vinden bij veel artiesten, in veel studio’s en bij consumenten die weten hoe instrumenten en stemmen in werkelijkheid klinken en dat thuis ook willen beleven.