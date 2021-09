Design en specificaties

De Panasonic SC-HTB490 is een 2.1-kanaals soundbar met een maximaal vermogen van 320 watt. In de soundbar zitten twee frontspeakers, die elk beschikken over 80 watt. De subwoofer heeft een vermogen van 160 watt. Er kan dus redelijk wat power uit het apparaat komen; over de audiokwaliteit gaan we het verderop in de review hebben. De full range-speakers in de soundbar hebben een formaat van 4,5 bij 12 centimeter, terwijl de woofer een kegelvormige unit heeft van 16 centimeter. Beide speakers worden draadloos aan elkaar gekoppeld.

Aanwezig op het gevaarte voor onder de televisie is bluetooth 4.2. Zo kun je bijvoorbeeld de tv via bluetooth verbinden en anders een smartphone, tablet of pc koppelen. In totaal kan de Panasonic SC-HTB490 acht apparaten onthouden, dus daarin heb je ruimte zat. Alleen audiocodec sbc wordt echter ondersteund. Achterop zitten drie poorten: een hdmi-arc-, usb- en optische poort. De soundbar heeft geen ethernetpoort en ook geen wifi, waardoor er dus ook geen ondersteuning is voor dingen als Google Chromecast, Apple AirPlay, Spotify Connect en dergelijke.

Zowel de soundbar als de subwoofer zijn strak afgewerkt met zwart kunststofmateriaal. De soundbar zelf is redelijk compact, waardoor het beste past bij televisies rond de 43-inch. Heb je een grote televisie, dan kan het geheel er een beetje lullig uitzien, maar dat verschilt waarschijnlijk per tv-opstelling (en dat is ook een kwestie van smaak). De gekozen vormgeving zorgt er in elk geval voor dat de producten prima opgaan in iemands woonkamerindeling en dat is precies wat je wil hebben. De installaties leiden niet af van de content die je ermee beluistert.