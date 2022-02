Review: KEF Mu3 – Oortjes met een hoog designgehalte

Natuurlijk als een KEF

De Mu3’s voorzien een simultane dual-verbinding via Bluetooth 5.0, zodat er geen lipsync-problemen ontstaan als je video’s bekijkt. Zo onderscheidend is dat niet meer: de meeste TWS-toestellen werken nu zo, op de allergoedkoopste na. Ondersteuning is er voor SBC- en AAC-codecs, geen aptX of LDAC. Dat wordt ook bevestigd in de ontwikkelaarsinstellingen van onze Samsung Galaxy S21 Ultra.

We moeten niet lang luisteren om weten dat KEF niet enkel op designvlak zijn eigen koers heeft gevaren. De Britten hebben bij hun luidsprekers een eigen sound die heel kenmerkend is, met een nadruk op timing en natuurlijkheid. En dat is ook precies wat we hier horen. De Bach-werken op piano, gespeeld door Cyprien Katsaris (cd-kwaliteit via Qobuz) bezitten een lichtvoetigheid en snelheid die op vele TWS-oortjes onhaalbaar zijn. Klassiekliefhebbers vinden niet zoveel draadloze oortjes die bij hun muziekgenres passen, de KEF is voor hen een interessante keuze.

Toch ontbreekt het de Mu3’s niet aan basextensie. De beats bij de 10 Anniversary-rerelease van ‘Galactic Melt’ van Com Cruise duiken meer dan diep genoeg om een voelbare schedeldreun te krijgen, maar de retro-housesynths zijn wel de prominente sterren in deze liedjes. Vermoeiend is het niet, maar wel een ander balans dan technofans misschien gewoon zijn. Van Tom Petty and the Heartbreakers verscheen vorig jaar ook een heruitgave, van ‘Angel Dream’, wat een goede gelegenheid was om weer kennis te maken met deze inmiddels wijlen Amerikaanse oerrocker. Bij nummers als ‘Grew Up Fast’ en ‘Zero From Outer Space’ is de KEF Mu3-sound ook fijn. De vocals en zowel de elektrische als akoestische gitaren worden gedetailleerd neergezet, waardoor we probleemloos kunnen inzoomen op die bitterzoete lyrics.

Voor de ANC-prestaties onderwerpen we de Mu3’s aan onze standaardtest: een loeihard afgespeelde video van een treinrit door een sneeuwstorm. Zonder ruisonderdrukking ingeschakeld houden de oortjes passief al veel tegen, met verdwijnt een groot deel van het lawaai. Niet alles, er blijft nog wat hogere tonen over, waardoor we de noise-cancelling eerder als ‘goed’ dan ‘uitstekend’ zouden omschrijven.