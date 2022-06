Review: Benchmark Media HPA4 & Benchmark Media LA4

In vroegere reviews is al eens opgemerkt dat de professionele markt vaak producten biedt die ook voor de ‘gewone’ consument interessant kunnen zijn. Met name in Japan bestaan thuissystemen vaak uit een mix van consumenten-apparatuur en (vintage) professionele items. Het gebruik van professionele apparatuur heeft voordelen. De prijs is veel realistischer en betaalbaarder dan wat er gangbaar is in de consumentenmarkt. Je bent namelijk de hele emotionele lading rondom producten kwijt, de onzin-marketing, de invloed van allerlei zelfbenoemde guru’s die kabels, versterkers en luidsprekers van een eigen soundje willen voorzien en de fikse marges die door de partijen in de keten worden genomen. Zo’n marge kan terecht zijn als een dealer en/of importeur een chique zaak heeft, alle producten op voorraad heeft, investeert in shows en evenementen, als een wolf achter klanten aanjaagt, helemaal gaat voor een bepaald merk, personeel heeft en een aantal service-auto’s op de weg. Dat moet allemaal betaald worden uit die marge.

In de pro-wereld is absoluut een ander marge-model. Los van dat het van alle tijden is dat consumenten hier en daar pro-apparatuur inzetten, hebben veel echte pro-fabrikanten de laatste jaren een opening gemaakt naar de consumentenmarkt. Daar past ook een komische noot bij. Uw auteur spreekt uiteraard regelmatig een aantal pro-fabrikanten, importeurs en winkeliers. Dat is doorgaans no nonsense volk met een enorme kennis van geluidsweergave en studio- en PA-techniek. Zulke professionals worden vaak horendol van de consumentenmarkt. Hoe moet je omgaan met klanten die vanuit emotie kopen? Wat moet je met kabelfetisjisten en lieden die overal kegeltjes, stukjes hout en stukken steen onder willen zetten? Hoe blijf je serieus als iemand een heel verhaal over zekeringen ophangt? Wat moet je op een show draaien op het moment dat je oog in oog staat met de vermaledijde doelgroep? Wel, Diana Krall, Dire Straits en Hugh Masekela. Bij ander repertoire rent iedereen de zaal uit. Voor de buitenstaander vormt de audiofiele doelgroep een vriendelijk, betrokken en van luistervaardigheden voorzien rariteitenkabinet dat, onbegrepen, in een uithoek van de samenleving valt. Maar, de diehards weten dat je over je audiofiele hobby beter kunt zwijgen in de richting van familie, kennissen en je werkgever. Het aardige is dat sommige van die professionals zich ook hebben verdiept in wat er te vinden is in de spelonken van de consumentenmarkt. Ze geven aan dat kabels inderdaad een verschil kunnen maken. Alleen heeft de pro-markt daar vaak betere en betaalbaarder alternatieven voor. In ieder geval is het resultaat dat de consument de afgelopen jaren heeft kennisgemaakt met professionele of daarvan afgeleide ‘huiskamervriendelijke’ producten van bijvoorbeeld Yamaha, ATC, Genelec, Adam Audio, Dynaudio, Mutec, L’Acoustics, Grimm Audio, Focusrite, Neutrik, Tascam en dCS. Tussen de pro-en de consumentenmarkt is dus sprake van enige toenadering.