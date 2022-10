Verslag: I/50 Primeur bij de Audio Research importeur

Een nieuw tijdperk

Sinds juni 2021 is Reference Sounds officieel de importeur van het merk Audio Research in de Benelux en op dat moment komt de fabrikant tevens met het nieuws dat er een geheel nieuwe geïntegreerde versterker wordt geïntroduceerd. Een geheel volgens de oorspronkelijke filosofie ontwikkelde en in Minnesota gebouwde versterker, de Audio Research I/50. Deze nieuwe versterker is ontwikkeld met dezelfde zorg en aandacht als de exclusieve Reference-modellen, waarbij de tuning en het individueel evalueren van elk model dat de fabriek verlaat door niemand minder dan ‘Mr. Golden Ear’ Warren Gehl wordt gedaan. Hierom is het opmerkelijk te noemen dat de fabrikant het prijskaartje vriendelijk heeft weten te houden. Hiermee is deze I/50 zeer interessant voor een grotere doelgroep.

Om redenen die we u waarschijnlijk niet hoeven toe te lichten heeft de uiteindelijke introductiedatum iets langer op zich laten wachten dan gepland en in april 2022 is deze eindelijk door de importeur in ontvangst genomen. Een spannend moment, want dit is vooral de hernieuwde kennismaking met Audio Research op een manier zoals de engineers dit destijds ook met de VSi60 voor ogen hadden. Visueel aantrekkelijk, eenvoudig in functie en muzikaal subliem. Hiermee betreedt de fabrikant een geheel nieuw tijdperk. Een belangrijke mijlpaal dus.