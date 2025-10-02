Arpeggio Acoustic Mezzo Opus

Eerdere ervaringen

Jeroen Tidström, eigenaar van Da Capo High End Audio, ontwerpt en bouwt op kleine schaal luidsprekers onder de merknaam Arpeggio Acoustic. Jeroen deelt graag zijn ervaringen en bevindingen en staat open voor feedback. Zo’n kennismaking met een prototype of een al verder ontwikkelde luidspreker is niet een happening waar ondergetekende komt luisteren, vertelt wat er fout zit en vervolgens even hoe het dan wel moet. We luisteren met heel verschillende muziekfragmenten, ontdekken iets, proberen samen te verklaren en formuleren dan oplossingsrichtingen. Het gaat niet alleen om het vinden van oorzaken van mogelijke verbeterpunten, maar als iets goed is is het ook belangrijk om exact te weten waarom dat dan is. Dat is een fascinerend proces dat wederzijds enorm leerzaam is. Hoe werkt de interactie tussen de versterker en de luidspreker? Welke invloed heeft een kabel, de netvoorziening en akoestiek? Kun je een bevinding uit een beluisterde opname relateren aan ontwerpaspecten van de luidspreker? Iets bouwen waar geluid uit komt is niet zo moeilijk. Een luidspreker bouwen die op alle gewenste geluidsmatige eigenschappen hoog scoort is best een enorme uitdaging, waar ook verschillende andere fabrikanten nog wel eens mee kampen. Naast het eerder beschreven topmodel heeft Jeroen nu een kleinere vloerstaander ontwikkeld. De ervaringen met het grote systeem (Magnum Opus) zijn natuurlijk meegenomen in het ontwerp van deze luidspreker. Het leuke is dat de bouw van die Mezzo Opus weer geleid heeft tot nieuwe inzichten, die je dan vervolgens weer wilt toepassen in het grote topmodel. Vaak kan een gekochte luidspreker weer voorzien van een kleine upgrade die de lat net even hoger leggen.