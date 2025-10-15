Surround op hoog niveau

Zoals gezegd kon Eglantier voor het Home Cinema Event een heel bijzondere combinatie van Wilson-speakers naar Mechelen halen. Het doel was een omhullende surroundopstelling te bouwen dat in de nieuwe ruimte een geweldige ervaring zou bieden. De keuze viel op een 7.1-opstelling, met een boeiende mix van modellen. De belangrijke posities van links en rechts werd opgepikt door een paar Sasha V’s, met een Mezzo CSC die het cruciale centerkanaal voor z’n rekening nam. Centerspeakers krijgen niet altijd veel aandacht als het gaat om design, maar deze kloeke weergever is iets anders. Elke persoon die de ruimte betrad had er wel iets over te zeggen. Toegegeven: het was niet altijd flatterend. Het is groot, hoekig en niet perse de mooiste, zaken die deze speaker minder sierlijk dan de torens van de Amerikanen doet overkomen. Zoals altijd bij Wilson zit er wel een eigen designfilosofie achter dit speakermodel. Het is zo ontworpen dat het absoluut niet een zwakke schakel is als het tussen topmodellen als die Sasha V’s wordt geparkeerd. Technisch kun je het vergelijken met een Sasha V die op z’n zij is neergelegd, horen we van Michael.

Bij een goede surroundopstelling zou je niet mogen gewezen worden op individuele luidsprekers. Ook hier was de dekking van de kamer heel naadloos, zowel tijdens filmfragmenten als bij de vele muziek in Atmos-formaat die Michael Huigen van Reference Sounds liet horen. In die zin spong de Mezzo CSC er niet uit – zo hoort het ook. Al is de gebruikte techniek zeker boeiend. “Normaal gezien is een midrange-tweeter-midrange D’Appolito-opstelling geoptimaliseerd voor een brede uitstraling. Hier is het gedraaid, en straalt het dus verticaal uit. Perfect voor een center. Maar Wilson doet het toch nog anders.” Bij de Mezzo CSC is er een woofer-midrange-woofer-opstelling, “en Wilson zet daarboven de tweeter”. Die tweeter kan dan onder een bepaalde hoek worden gezet, naargelang de afstand naar de zitplaats. Typisch Wilson Audio.

Dat deze speaker aanwezig tekende is bijzonder. De bijna 29.000 euro kostende centerspeaker blijft een zeldzame verschijning, waardoor het speciaal voor dit event in België moest worden ingevlogen vanuit Utah. Gegeven de shipping weight van 130 kg, moet de rekening best pittig zijn geweest. Zeker als je weet dat er in hetzelfde vliegtuig nog een heftige Submerge-subwoofer meereisde.

De andere kanalen dan: een set WATT/Puppy’s als surroundkanalen (naast het publiek) en twee Sabrina X’s die de rol opnemen van surround rears. Die WATT/Puppy in het bijzonder was fijn om weer te ontmoeten. Het is iets apart, een ‘remaster’ die in 2024 werd uitgebracht van een oud speakerdesign dat eerst in de jaren tachtig verscheen en daarna tot in 2011 meerdere keren werd verbeterd.

Naar hoeveel euro de bezoekers juist zaten te luisteren tijdens het Home Cinema Event? Moeilijk om zomaar te becijferen en ook Michael van Reference Sounds kon niet meteen een totaalprijs uit de mouw schudden. Even loeren naar de officiële prijslijst leert dat het onze oren getrakteerd worden op de weergave van ongeveer 360.000 euro aan speakers. Hier moet je uiteraard nog de rest van de apparatuur bij optellen. De kaap van 400K zal wel overschreden zijn geweest.