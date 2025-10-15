Eglantier in Mechelen is een rasechte hifi-winkel met veel fraaie stereoproducten, maar het is ook een zaak dat surroundbeleving graag op het menu zet. Op een bijzondere Home Cinema Event in juni bijvoorbeeld, een show met als hoofd-act een exclusieve, machtige bioscoopopstelling met Wilson Audio en JBL Synthesis. Met een paar speciale gasten die helemaal uit Utah overgevlogen waren. Met al dit moois staan zij ook u als klant ter beschikking om verder te gaan dan enkel producten alleen, integratie denkende tot esthetische oplossingen aanbieden is ook een pakket bij uw muzikale reis naar de gewenste combinatie straks.
Telkens als we langslopen bij Eglantier op de Battelsesteenweg in Mechelen, lijkt de winkel vergeleken met het vorige bezoek weer gegroeid. Gezichtsbedrog? Niet helemaal, want de succesvolle zaak is inderdaad langzaam maar zeker aan een hele expansie bezig. De sleutel is de aankoop van een naastliggend pand en er zijn grote plannen voor verbouwingen. Het aantal vierkante meters neemt dus toe, wat de deur opent voor het creëren van meer luisterruimtes en een breder assortiment. Er staat veel op stapel – wordt vervolgd!
En over ruimtes gesproken, als we in juni weer afzakken naar Eglantier, mogen we meteen kennismaken met de nieuwe aankleding van een grote demoruimte net achter de (oorspronkelijke) winkel. Het is een flinke transformatie, met akoestische ingrepen en een rustgevend decor met houtelementen. Niet een typische zwarte thuisbioscoop, wel iets huiselijker en gezelliger dan meestal het geval is. Maar dat is ook de bedoeling, geen dode kamer maar om zo realistisch bij de muzikale ervaringen te komen horen we van Shane, die samen met de rest van het Eglantier-team het event in de stellingen zette. Op een later moment komt er nog een toegewijde cinemaruimte in het pand, de grote kamer waarin dit event doorgaat zal dan dienen voor luistersessies met stereosystemen en ad hoc surrounddemonstraties. “De bouwvergunningen zijn net goedgekeurd!”, glunderde Shane van Eglantier alvast. Maar dat is toekomstmuziek…
Een uniek gegeven
Eerst was het aan het Home Cinema Event, dat Eglantier samen met importeur Reference Sounds op 13 en 14 juni organiseerde om Amerikaans luidsprekermerk Wilson Audio in de kijker te zetten. Eglantier-eigenaar Herman en het team geloven sterk in de kracht van events en shows, om zo mensen in een ontspannen kader kennis te laten maken met merken en systemen. Een proevertje, zeg maar. Met het Home Cinema Event met Wilson Audio was de Mechelse winkel dus zeker niet aan z’n proefstuk bezig. En er zullen vast nog meer shows volgen.
Toch was het Home Cinema Event in juni echt wel een uniek gegeven. Het systeem dat Eglantier voor de show opstelde kom je niet elke dag tegen. Meer zelfs: op Europees niveau zou een gelijkaardig surroundopstelling niet op korte termijn elders te horen zijn, luidde de belofte. Dat klinkt geloofwaardig, want in de afgelopen vijftien jaar hebben we persoonlijk heel vaak Wilson Audio in stereo gehoord, maar surround? Nog nooit tegengekomen.
Dat vindt Michael Huigen van Reference Sounds duidelijk spijtig. “Die timing waar Wilson Audio zo bekend om is, dat zorgt voor een bepaalde levendigheid en een bepaalde dynamiek die echt wel uniek is voor het merk. En dat werkt ook heel fantastisch voor meerkanaalsweergave. Want juist bij surround wil je die snelheid en de kracht in de klank hebben, die live-beleving.”
Het bleken heel sterke argumenten om aardig wat mensen naar de publieksdag op 14 juni te lokken. De avond daarvoor was het aan de VIP’s, die op invitatie van Eglantier in primeur met het spectaculaire systeem mochten kennismaken. En wij waren erbij!
Wilson in the picture
Wilson Audio een van de meest gerespecteerde merken in de audiowereld noemen, overdreven is het niet. Opgericht in 1974 door David en Sheryl Lee Wilson in een garage in California, heeft het tegenwoordig z’n thuisbasis in Utah. Van daaruit produceert het high-end luidsprekers die zelden klein of onopvallend zijn, maar die wel door velen als referenties worden beschouwd. Loop je op internationale hifi-shows rond, dan zie je hun grote torens regelmatig gebruikt worden bij demo’s door versterkerbouwers. Het zijn dan bijna altijd speakers in een opvallende kleur, vaak een oogstrelende lak die probleemloos de vergelijking met de afwerkingen van de duurste automerken kan doorstaan. Net zoals bij die sportautobouwers kun je bij Wilson verschillende soorten lakken bestellen, met als allermooiste de adembenemende Pearl Gloss-lakken die je in kleuren als Bergamot of Ruby Red kunt krijgen.
Er staat nog altijd een Wilson aan het hoofd van het bedrijf, Daryl. Hij is de zoon van David en Sheryl, letterlijk opgegroeid omringd door (prototype)speakers. We hebben ooit een online presentatie van de man bijgewoond, het is een zeer bevlogen bedrijfsleider die met veel trots ons met de camera rondleidde in een van de cleanste luidsprekerfabrieken die we ooit zagen.
De reputatie van het merk werd gevestigd door de Wilson Audio Modular Monitor of WAMM, een baanbrekend ontwerp dat op veel goedkeuring kon rekenen in de hifi-wereld. De appreciatie voor Wilson Audio verdween daarna nooit, dankzij spectaculaire designs zoals de Chronosonic XVX en de Sasha V die tot de allerbeste speakers ter wereld worden gerekend. Een van de speerpunten van de Wilson-designfilosofie is zorgen voor een perfecte time-alignment. Bij de meeste Wilson-speakers kun je daarom de hoek waaronder de drivers geplaatst worden aanpassen, bijvoorbeeld door de ‘kop’ te kantelen op een WATT/Puppy. Bij grotere modellen, zoals de Alexx V, zijn de tweeter en middentoner afzonderlijk te positioneren. Dit aanpassen doe je in functie van de afstand naar de zitplek, om te zorgen dat alle frequenties gelijktijdig bij de oren van de luisteraar aankomen. Een andere specialiteit van Wilson is het gebruik van zware, inerte composietmaterialen voor de behuizingen. Over die materialen verklapt het bedrijf weinig, ze worden eenvoudig aangeduid met ‘V’ en ‘X’. Niet te lezen als ‘5’ en ‘10’ trouwens, wel gewoon als de letters.
Surround op hoog niveau
Zoals gezegd kon Eglantier voor het Home Cinema Event een heel bijzondere combinatie van Wilson-speakers naar Mechelen halen. Het doel was een omhullende surroundopstelling te bouwen dat in de nieuwe ruimte een geweldige ervaring zou bieden. De keuze viel op een 7.1-opstelling, met een boeiende mix van modellen. De belangrijke posities van links en rechts werd opgepikt door een paar Sasha V’s, met een Mezzo CSC die het cruciale centerkanaal voor z’n rekening nam. Centerspeakers krijgen niet altijd veel aandacht als het gaat om design, maar deze kloeke weergever is iets anders. Elke persoon die de ruimte betrad had er wel iets over te zeggen. Toegegeven: het was niet altijd flatterend. Het is groot, hoekig en niet perse de mooiste, zaken die deze speaker minder sierlijk dan de torens van de Amerikanen doet overkomen. Zoals altijd bij Wilson zit er wel een eigen designfilosofie achter dit speakermodel. Het is zo ontworpen dat het absoluut niet een zwakke schakel is als het tussen topmodellen als die Sasha V’s wordt geparkeerd. Technisch kun je het vergelijken met een Sasha V die op z’n zij is neergelegd, horen we van Michael.
Bij een goede surroundopstelling zou je niet mogen gewezen worden op individuele luidsprekers. Ook hier was de dekking van de kamer heel naadloos, zowel tijdens filmfragmenten als bij de vele muziek in Atmos-formaat die Michael Huigen van Reference Sounds liet horen. In die zin spong de Mezzo CSC er niet uit – zo hoort het ook. Al is de gebruikte techniek zeker boeiend. “Normaal gezien is een midrange-tweeter-midrange D’Appolito-opstelling geoptimaliseerd voor een brede uitstraling. Hier is het gedraaid, en straalt het dus verticaal uit. Perfect voor een center. Maar Wilson doet het toch nog anders.” Bij de Mezzo CSC is er een woofer-midrange-woofer-opstelling, “en Wilson zet daarboven de tweeter”. Die tweeter kan dan onder een bepaalde hoek worden gezet, naargelang de afstand naar de zitplaats. Typisch Wilson Audio.
Dat deze speaker aanwezig tekende is bijzonder. De bijna 29.000 euro kostende centerspeaker blijft een zeldzame verschijning, waardoor het speciaal voor dit event in België moest worden ingevlogen vanuit Utah. Gegeven de shipping weight van 130 kg, moet de rekening best pittig zijn geweest. Zeker als je weet dat er in hetzelfde vliegtuig nog een heftige Submerge-subwoofer meereisde.
De andere kanalen dan: een set WATT/Puppy’s als surroundkanalen (naast het publiek) en twee Sabrina X’s die de rol opnemen van surround rears. Die WATT/Puppy in het bijzonder was fijn om weer te ontmoeten. Het is iets apart, een ‘remaster’ die in 2024 werd uitgebracht van een oud speakerdesign dat eerst in de jaren tachtig verscheen en daarna tot in 2011 meerdere keren werd verbeterd.
Naar hoeveel euro de bezoekers juist zaten te luisteren tijdens het Home Cinema Event? Moeilijk om zomaar te becijferen en ook Michael van Reference Sounds kon niet meteen een totaalprijs uit de mouw schudden. Even loeren naar de officiële prijslijst leert dat het onze oren getrakteerd worden op de weergave van ongeveer 360.000 euro aan speakers. Hier moet je uiteraard nog de rest van de apparatuur bij optellen. De kaap van 400K zal wel overschreden zijn geweest.
Power geleverd door JBL
Een surroundopstelling is nu eenmaal een stukje complexer dan een stereosysteem. Maar zelfs bij twee kanalen draait het niet uitsluitend rond de gebruikte luidsprekers, ze vormen slechts de laatste – maar wel cruciale – schakel in een lange keten.
Bij een thuisbioscoop is dat nog meer het geval. Wilson Audio mocht dus wel echt in de kijker lopen tijdens het Eglantier-event, het eindresultaat was eveneens op het conto van de ondersteunende versterking en bronnen te schrijven. Een belangrijke rol daarin werd gespeeld door de processor en versterking van JBL Synthesis, een merk met sterke roots in de commerciële bioscoopbouw. Het wordt ook verdeeld door Reference Sounds, waardoor de link met Wilson Audio natuurlijk snel gelegd is. Maar zelfs los van die zakelijke connectie, leek de combinatie klankmatig helemaal goed gekozen. En dit alles met Transparent Audio-bekabeling.
Je kunt een speakeropstelling zoals dit niet aansturen met een enkele AV-receiver. Zoals wel vaker bij professionele thuisbioscopen, werd er geopteerd voor een processor die meerdere eindtrappen aanstuurde. In dit geval een JBL Synthesis SDP-55, een 16-kanaals-AV-voorversterker die ongeveer elk surroundformaat kan verwerken en uitgerust is met Dirac-kamerkalibratie. Het eigenlijk versterkend aansturen gebeurde voor de meeste kanalen met een SDA-7120 7-kanaalsversterker, met uitzondering van de linkse en rechtse kanalen vooraan. De Sasha V’s dus, die elk een eigen SDA-2200 klasse G-stereoversterker kregen in bridge-modus. “Deze eindtrappen kunnen in piekmomenten 1.000 watt aan een speaker leveren”, horen we nog. Power genoeg!
Leica zorgt voor het beeld
Uiteraard is beeld een heel belangrijk element van een home cinema-opstelling. Misschien wat minder tijdens het draaien van muziek in Dolby Atmos-formaat via Apple Music. Ook al is het wel fijn dat je op zo’n moment de albumhoes of de lyrics ziet langskomen. Er werden op het event natuurlijk eveneens veel filmfragmenten getoond, afgespeeld vanaf een Zidoo-mediaspeler of een Apple TV. In de nieuw aangeklede ruimte moest de permanente projectie-oplossing nog gemonteerd worden, maar voor dit event had Eglantier een uitstekend alternatief gevonden. Van Leica, een naam die vasthangt aan legendarische fototoestellen, maar sinds kort zette het bedrijf ook z’n eerste stappen in de beeldmarkt. Het is meteen een geslaagde entree. De Leica Cine 1 is zonder twijfel een van de knapste ultra short throw-projectors van de afgelopen jaren – lees gerust de enthousiaste review van beeldexpert Eric Beeckmans op fwd.nl er op na. Zelf had ik van hem en van anderen veel positiefs gehoord over de Cine 1, en inderdaad: de beeldervaring was top, zelfs in een ruimte die voor praktische redenen nooit helemaal verduisterd werd.
Het grote voordeel van een UST-projector is natuurlijk dat je zo’n toestel niet moet ophangen. Je plaatst het vooraan en het projecteert recht op de muur. De Cine 1 heeft een fraai design, dus storend was het toestel allesbehalve.
Muziek en film rondom
Maar hoe zat het nu met het event zelf en de prestaties? Zoals gezegd organiseert Eglantier met de regelmaat van de klok shows in de winkel. Dat merk je, want de ontvangst – een drankje, een hapje, de zitopstelling – was helemaal in orde. De master of ceremony was uiteraard Shane, kundig bijgestaan door z’n collega’s, de presentatie en demo’s zelf werd in goede banen geleid door Michael. De Reference Sounds-baas is in de eerste plaats importeur en kenner van z’n merken, maar ook meer dan dat. Zijn specialisme in cinemabouw en een grote liefde voor films, maakt het nog boeiender om naar zijn uitleg te luisteren.
Zoals je hierboven al kon lezen, valt er wel wat te vertellen over Wilson Audio. Het zijn interessante speakerontwerpen, maar je moet ze daarna wel optimaal opstellen en een surroundsysteem afregelen. Daar wordt echt hard over nagedacht. “Wat je misschien opvalt, is dat de positie van de linker- en rechterfrontspeaker anders is dan dat je zou doen in een stereosysteem. Ik heb hier echt voor gekozen om de koppeling in het middenhoog, naar de centerspeaker toe te leiden. Dus de fysieke afstand van de zitplaats naar de centerspeaker is vrijwel uniek aan de afstand naar de linker- en rechterkanalen. Zodat je die parabool van links, center en rechts zoveel mogelijk gelijk houdt”, legt Michael uit. “Het liefst hadden we hier drie keer een Sasha V in een lijn gehad, want dan had je drie keer exact hetzelfde klankkarakter. Maar die middelste Sasha-toren zou het scherm bedekken.” Door in de ruimte de speakers op gelijke afstanden te zetten, valt een stukje processing weg. “Inderdaad, we hoeven de optimalisatie van de afstand ook niet in de processor in te stellen, want we hebben dat fysiek gedaan.”
Wat dat opleverde, werd meteen duidelijk toen hij een reeks muzieknummers in Dolby Atmos-formaat de revue liet passeren. Wat, geen knallende explosies of auto’s die in robots veranderen, zoals hoe meestal surrounddemo’s worden afgetrapt? “Het lijkt mij net leuker om te beginnen met wat muziek vanaf Apple Music. Zowel Tidal als Apple Music biedt steeds meer Atmos-muziek aan. Dus dat zijn ofwel bestaande opnames die door een recording engineer naar Atmos zijn geupmixt of het zijn native Atmos-tracks. We gaan beginnen met eentje die recent verschenen is en die naar een Immersive Mix werd gebracht: Liberty van Anette Askvik.” Een schot in de roos, want dat nummer is in z’n stereogedaante veel muziekliefhebbers bekend, wat de stap naar een omhullende uitvoering nog waardevoller maakte. We hebben dit nummer een paar keer beluisterd, telkens op een andere plaats in de ruimte. In het midden was natuurlijk het beste, maar zelfs op een suboptimale staplek achteraan leverde de Wilson-opstelling een heel grootse en natuurlijke weergave. Het is een pakkend nummer dat zo nog meer een gevoelige snaar weet te raken, zeker als de saxofoon erbij kwam, wat heel holografisch verscheen, met veel textuur eigen aan dat instrument.
Het is altijd mooi als je op een show iets nieuws ontdekt, en dat was hier een heel bijzondere cover van Nirvana’s Smells Like Teen Spirit. Maar dan in een heel bijzondere cello-coverversie van de Albanese componist en artiest Redi Hasa. Een cello is altijd een heel boeiend instrument om naar te luisteren, dankzij de interactie tussen snaren en kast. Het was niettemin een echte openbaring om hier in de Eglantier-ruimte en via dit Wilson-systeem het in surround te horen. Als je bij muziek in surround aan iets heel verwerkts en kunstmatigs denkt, dit is een nummer dat net toont dat het realisme kan toevoegen.
Spring uit je stoel
Er kwamen ook verschillende filmfragmenten langs in de drietal uurtjes dat we aanwezig waren. Het fragment dat het meest indruk maakte qua plaatsing en sfeer, maar ook qua dynamische prestaties was zonder twijfel van ‘A Quiet Place: Day One’. In deze film draait het helemaal rond geluid – en de aliens die alles verorberen dat lawaai maakt. Wie de film ooit gezien heeft, weet dat het begint met de opmerking dat New York continue een achtergrondgeluidsniveau heeft van een pittige 90 dB. Daar bleven we van gespaard, want in het fragment volgen we een jonge vrouw die zich met een hoofdtelefoon afsluit van de herrie. Zo merkt ze niet dat er in de achtergrond een invasie van buitenaardse wezens plaatsvindt – tot het moment dat haar bus een immense impact meemaakt. Die enorm schok en de bevreemdende momenten daarna, als het nog niet duidelijk is wat er is gebeurd, wordt door de sound production van deze film heel overtuigend gebracht. En al helemaal via de opstelling bij Eglantier. Het gevoel van omhulling was heel sterk, met uitschieters op dynamisch vlak die echt angstsprongen kon uitlokken. Snelheid, in combinatie met helderheid en dynamiek, zijn inderdaad zaken die heel belangrijk zijn om die onverwachte momenten maar ook de kleine details die sfeer creëren in films over te brengen. Dat deden die Wilsons hier moeiteloos.
Afgaande op wat we hoorden en zagen op die drukbezochte VIP-avond bij Eglantier viel het systeem ook bij de andere bezoekers enorm in de smaak. Misschien zou niet elk persoon present de stap naar een surroundsysteem van 400.000 euro of meer kunnen nemen, maar iedereen vond het duidelijk fijn om eens mee te maken. En dat is natuurlijk waarom het echt de moeite waard is om langs te lopen bij zo’n show van Eglantier.
Eglantier Hifi,Battelsesteenweg 255 Mechelen, e-mail: info@eglantier.net www.eglantier.be
