Pro-ject lanceert de matzwarte Debut Pro S draaitafel

Pro-ject lanceert een nieuwe draaitafel genaamd Debut Pro S. De Debut Pro bestond al toch? Dat klopt. Die hebben we in september vorig jaar nog getest en kreeg een FWD Excellent Award. Dit keer staat er een S achter de naam. Deze S staat voor de S-vormige aluminium toonarm, maar er zijn meer veranderingen ten opzichte van het reguliere model. Zo is daar onder andere de Pick it S2 C cartridge en een groter chassis van MDF. Dit maakt de draaitafel daadwerkelijk breder.

Onnodige knoppen, ledjes of labels zijn volledig afwezig. Alles is uitgevoerd in matzwart. Ieder zichtbaar onderdeel is matzwart gemaakt, wat de platenspeler een ontzettend strakke uitstraling geeft.

Specificaties Pro-ject Debut Pro S

NEW pre-adjusted Pick it S2 C cartridge*

NEW 10” S-shape aluminium tonearm

NEW SME headshell connector

NEW bigger MDF chassis for 10“ tonearm

Fully adjustable VTA

Precision aluminium platter with TPE damping

TPE motor suspension

Height-adjustable metal feet

Electronic speed switch

8x hand-painted MDF chassis

Premium semi-symmetrical phono cable

Gold plated RCA connectors

Dust cover included

Handmade in Europe

Prijs en beschikbaarheid

De Pro-ject Debut Pro S komt met een voorgeplaatste Pro-Ject Pick it S2 C cartridge. De draaitafel is verkrijgbaar bij de dealer vanaf september 2022. De adviesprijs is 899 euro.