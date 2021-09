Primare brengt MK2-versies van de NP5 en I15 Prisma

De NP5 Prisma MK2 is een betaalbare, compacte streamer die je toevoegt aan een bestaand muzieksysteem of actieve speakers. Verbinden kan via analoge cinch-kabels of via een van twee digitale uitgangen (optisch of coaxiaal). Qua functionaliteit breng dit betaalbare doosje heel wat. De NP5 bevat het Prisma-platform van Primare, dat opgehangen is streaming via Chromecast. Zo kan je ook via Google Assistant en spraakbevelen de streamer bedienen. Daarnaast is de Prisma-app ook geschikt om eigen hi-resbestanden af te spelen over het netwerk of vanaf de USB-poort op de streamer. AirPlay 2 en Roon Ready staan ook mee op het lijstje van ondersteunde streamingtechnologieën. Later in het jaar krijgen de NP5 Prisma MK2 als de I15 Prisma bovendien een update met Spotify HiFi (het nog niet gelanceerde lossless-abonnement) en Tidal Connect.

De I15 Prisma is dan weer een geïntegreerde 2 x 60 Watt versterker gebouwd rond een Hypex-versterkermodule. Het is een slank toestel dat opvalt dankzij z’n beperkte hoogte en zijn design. Net zoals de meeste Primares spreekt het de eigen designtaal van het Zweedse merk, met een fijn afgewerkt, zwevend voorpaneel in een geborsteld zilverkleurig of zwart metaal. Het is uitgerust met heel wat digitale ingangen (vijf stuks, plus een USB klasse B-ingang voor een pc) en een enkele analoge input. Vanwege de aanwezigheid van het Prisma-platform kan je ook gewoon op de eerder vermelde manieren streamen naar het toestel. Het enige verschil met de NP2 MK2 is dat die eerste Roon Ready is, terwijl de I15 Prisma op dat vlak nog wacht op zijn certificatie. Dat zou binnenkort gebeuren, luidt het.

Upgraden is niet verplicht

De nieuwe Primare-toestellen zijn dus ergens niet zo nieuw. Tijdens een gesprek benadrukt Terry Medalen, marketingdirecteur van het merk met thuisbasis in Malmö, dan ook dat de nieuwe MK2-versies niet bedoeld zijn als upgrades of nieuwe modellen. “De prestaties zijn bij de originele en de MK2 precies hetzelfde, zowel qua connectiviteit, bediening en audiokwaliteit”, zegt Medalen. “We gaan ze niet promoten als ‘beter’.” Wie al een NP5 of I15 Prisma bezit, hoeft dus niet veranderen. Dat is een boodschap dat je niet vaak uit de mond van een hifi-bedrijf hoort komen. Maar de nieuwe I15 Prisma MK2 en NP5 MK2 zijn er vooral gekomen omdat beide toestellen gebouwd zijn rond chips van AKM. Die Japanse chipfabrikant had vorig jaar af te rekenen met een ernstige brand in een fabriek en kan daardoor geen chips leveren, wellicht tot ver in 2022. Voor vele audiomerken blijkt dat een serieus probleem. Primare is zeker niet de enige die opnieuw naar de tekenplank moest stappen om audiodesigns aan te passen. Ook merken als Denon en Anthem hebben gelijkaardige stappen moeten ondernemen, en verschillende andere merken hebben ons informeel laten weten dat daardoor nieuwe producten later aangekondigd worden.

Bij de I15 Prisma is de AKM DAC vervangen door een ES9028Q2M van ESS. De NP5 bevatte een zogenaamde Sample Rate Converter of SRC van de Japanse chipfabrikant. Een SRC-chip zet audiostreams in een hogere resolutie dan de DAC aankan om naar een lagere resolutie. De nieuwe ESS-chip is van Texas Instruments en zorgt voor het enige functionele verschil met de oudere NP5. Er is nu een pass-through-functie zodat gestreamde MQA-bestanden via de digitale uitgangen van de NP5 correct kunnen worden doorgestuurd naar een MQA-DAC.