Nieuwe uitgave: Music Emotion september 2025

OP DE COVER:

Radiant Clarity 4.2 – Mini bouwt muur van geluid

‘Mini’ is een toepasselijke term om op de Clarity 4.2-speakers toe te passen. Als je dan meteen veronderstelt dat dit weinig bassen inhoudt, dan zit je met deze nieuwelingen van Peter Lyngdorfs Radiant Acoustics en met Purifi-drivers helemaal verkeerd.

TESTED

dCS Lina DAC X & Lina Master Clock – Baby Varèse

Deze test gaat over een nieuwe schakel binnen een productserie die alleen al van zichzelf bijzonder en best gedurfd is. Want met de Lina reeks heeft de Engelse digitale specialist dCS een serie compacte ontwerpen uitgebracht die dit keer nu eens niet op de traditionele high-end muziekliefhebber, maar oorspronkelijk op de high-end hoofdtelefoonliefhebber zijn gericht. Toch bleek ook de eerstgenoemde groep gecharmeerd door de meer compacte vormtaal en de minder heftige prijsstelling. Om deze kopers nog verder tegemoet te komen heeft dCS onlangs een ìhot rodî uitvoering van de meer compacte Lina DAC uitgebracht. Een apparaat dat niet alleen traditionele 44 cm breedte is uitgevoerd, maar ook door meer mogelijkheden en het volledig scheiden van de voeding, gehoormatig nog beter zou moeten presteren.

Pro-Ject E1.2 – Een draaitafel voor iedereen

De E1.2 is de nieuwe instapper van Pro-Ject, bedoeld om mensen aan te trekken die misschien nog maar net hun liefde voor vinyl ontdekten. Een aangenaam prijskaartje, nagenoeg geen gedoe bij het instellen en onderdelen die een hogere kwaliteit beloven, dat moet deze slanke platenspeler aantrekkelijk maken.

Opera Prima V2 – Klein en sierlijk

De nieuwe V2-generatie van de Classica Prima-speakers belooft heel wat vernieuwing te brengen naar de betaalbare modellen van Opera. Een knapper design, zowel akoestisch als qua elegante looks, maakt de Prima V2 beter dan ooit.

Eversolo Play – Streamingversterker krijgt groot touchscreen

De Play streaming versterker is het nieuwste product van Eversolo. Na een aantal high-end toestellen die mikken op de hifi-liefhebber, presenteert het merk hier een kleine versterker met groot aanraakscherm en veel opties tegen een zeer scherpe prijs. Moeten Sonos en co ongerust worden?

Triangle Borea BR04 – Veel speaker voor weinig geld

Na een reeks weelderige topmodellen en de actieve Capella, besteedt Triangle opnieuw aandacht aan zín Borea instaplijn. De BR04 is een grotere boekenplankspeaker die uitpakt met een zachte aanpak en veel kleuropties.

Arpeggio Acoustic Mezzo Opus – Een sterke aanbeveling

Na de komst van de grote Magnum Opus, heeft Arpeggio Acoustic de consument op het oog die deze kwaliteit in een compacter formaat wenst tegen een vriendelijker budget. De nieuwe Mezzo Opus is een doorontwikkeling op basis van de technologie die toegepast wordt in de Magnum Opus. De Mezzo is daarmee een serieuze speler geworden in de markt en bedoeld voor iedereen die zoekt naar een sublieme geluidskwaliteit, een net wat speelser en aantrekkelijker vormgeving dan de obligate ‘zuil’, een bescheidener formaat voor in de woonomgeving, een geluidskwaliteit die boven de kwaliteit ligt van veel concurrenten binnen deze prijsklasse en een zekere duurzaamheid en kwaliteit van de gebruikte onderdelen en behuizing.

PRODUCTNEWS

Van den Hul – Nieuwe distributeur voor Van den Hul

Bluesound Powernode – Voor stereo en home cinema

Yamaha True X Surround 90A – Volledige home cinema-oplossing

SHOW: Dutch Audio Event 2025 – Weekend vol muziek, techniek en inspiratie

De grootste audio show ooit in het Nederlandstalige hifi-landschap vindt plaats op 4 en 5 oktober 2025 in het NH Koningshof te Veldhoven. Dutch Audio Event 2025 belooft de meest indrukwekkende, boeiende en gezellige audiobeurs van de Benelux te worden. Met ruim 250 topmerken verdeeld over meer dan 70 luister- en demonstratieruimtes is er voor iedere muziekliefhebber en audiofanaat veel te ontdekken. Het overgrote deel van de hifi-markt is aanwezig, van iconische namen tot innovatieve nieuwkomers. De deuren zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur ñ noteer het in je agenda en beleef een weekend vol muziek, techniek en inspiratie.

REPORT

Fine Sounds Benelux – Een kijkje achter de schermen

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Stel dat u bij uw eigen dealer wilt luisteren naar een kostbare geïntegreerde McIntosh versterker, maar die niet op voorraad is. En toch staat deze er na enkele dagen luisterklaar voor u opgesteld. De dealer blijkt dan ook nog tot in detail alles over het apparaat te weten en wijst ook nog even op enkele bijzondere eigenschappen en patenten. Of u overweegt bij u thuis een mooie home cinema te bouwen met in de muren ingebouwde Sonus faber luidsprekers, maar zou eerst eens willen zien en luisteren wat alle mogelijkheden zijn. Uw dealer regelt vervolgens dat u bij de distributeur een mooie bioscoopervaring kunt opdoen met deze luidsprekers en met deskundige adviezen weer naar huis gaat. Achter de schermen regelt de distributeur van alles om dit voor u en de dealer mogelijk te maken, waarbij soms sprake is van gecompliceerde logistieke uitdagingen.

Sound Coach – Professioneel, gepassioneerd en met een enorm oog voor detail

Soms ontvang ik van onze hoofdredacteur een verzoek wat niet helemaal in mijn straatje past, maar wel mijn nieuwsgierigheid dusdanig prikkelt dat ik de opdracht accepteer. Deze keer gaat het om een bezoek aan het bedrijf Sound Coach in het Brabantse Zevenbergschen Hoek. Nu moet ik bij coaching vaak denken aan types zoals geschetst in bijvoorbeeld de Netflix serie Haantjes. Ietwat zweverig en vaak het vermogen om heel goed te kunnen praten maar weinig echte oplossingen bieden. Een korte bestudering van de website geeft een ander beeld. Een afspraak met eigenaar Peter van Ginneken is snel gemaakt en een week later stap ik vol goede moed in de auto richting Zevenbergschen Hoek.

Eglantier & Wilson Audio – Home Cinema Event

Eglantier in Mechelen is een rasechte hifi-winkel met veel fraaie stereoproducten, maar het is ook een zaak dat surroundbeleving graag op het menu zet. Op een bijzondere Home Cinema Event in juni bijvoorbeeld, een show met als hoofd-act een exclusieve, machtige bioscoopopstelling met Wilson Audio en JBL Synthesis. Met een paar speciale gasten die helemaal uit Utah overgevlogen waren. Met al dit moois staan zij ook u als klant ter beschikking om verder te gaan dan enkel producten alleen, integratie denkende tot esthetische oplossingen aanbieden is ook een pakket bij uw muzikale reis naar de gewenste combinatie straks.

THE DEALER: AVNUE in Eindhoven – Beleef jouw ‘wauw’ moment

Enkele maanden geleden bracht ik mijn eerste bezoek aan de in de lichtstad gevestigde AV-specialist AVNUE voor een uitgebreide luistersessie met een fraaie set DALI Epikore 9 luidsprekers. Deze werden aangestuurd met een gescheiden vooreindcombinatie van NAD. Ik was onder de indruk. Niet alleen van de geluidskwaliteit van de set, ook van het belevingsniveau van de speciaal voor dit doel ingerichte luisterruimtes. De combinatie van muziek en de fijne atmosfeer liet me telkens in een andere wereld plaatsnemen. Nu, een half jaar later keer ik terug. Niet voor een nieuwe luistersessie, maar om eens met het team achter deze eigentijdse winkel kennis te maken.

INTERVIEW: The Hague String Trio – Op naar het 20-jarig jubileum!

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? In deel 16 van deze queeste zijn alle dames van het trio aanwezig, Miriam Kirby, Julia Dinerstein en Justyna Briefjes. Het was enorm gezellig en inspirerend met deze enthousiaste meiden.

REVIEWS

Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave