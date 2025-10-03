Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

DALI KUPID – Kleurrijk én goedkoop muziek luisteren

De nieuwe KUPID is de opvolger van DALIís goedkope SPEKTOR-lijn. Met een afwerking die hipper en knapper is dan voorheen, lijkt de Deense luidsprekerbouwer een potentiÎle budgethit in handen te hebben. Nu nog een kleurtje kiezen!

EPOS ES-28N – Een EPOS met force

De terugkeer van het Britse merk EPOS bereikt een (tijdelijk?) eindpunt met de lancering van de ES-28N. Deze kloeke vloerstaander belooft het muzikale van de kleinere, door Karl-Heinz Fink ontworpen EPOS-modellen ñ maar met substantieel beter en dieper laag.Synergistic

Research Pink AC powercord – Genieten op een roze wolk van muziek

Van Kemp Elektroniks ontving ik de Pink AC powercord van Synergistic Research ter review. Een aantrekkelijk gepositioneerde stroomkabel vervaardigd uit het zuiverste koper. In dit netsnoer wordt inventief gebruik gemaakt van koolstof als afscherming zodat de stroom vanuit de muur met zo min mogelijk invloeden van storing aan jouw surround- of hifi set wordt toegediend.

Temporal Coherence PA 030 H – Betaalbare en goed presterende update

Hans van Maanen van Temporal Coherence is al jaren bezig met de relatie tussen metingen en geluidskwaliteit. Hij heeft daar veel onderzoek naar verricht en interessante artikelen over geschreven. Er komt uiteindelijk uit naar voren dat veel metingen vrijwel niets zeggen over hoe een audiocomponent klinkt. Dat moet dus anders.

Audio Physic Classic 25 luidsprekers – Betaalbare high-end voor de echte huiskamer

‘Audio Physic, is dat niet die Duitse luidsprekerfabrikant met dat roemruchte verleden? Het merk van Joachim Gerhard en befaamd om zijn verfijnd, open en driedimensionaal klinkende maar nooit buitensporig dure high-end luidsprekers?’ Jazeker, het gaat inderdaad om dat merk. Wel spreken we dan over jaren geleden, want in 2002 heeft Joachim het bedrijf verlaten en heeft zijn toenmalige rechterhand Manfred Diestertich, de rol van hoofdontwerper en R&D-directeur overgenomen. Hoewel in deze test de naam Classic 25 een oude klassieker doet vermoeden, blijkt niets minder waar. Dit slanke model dat een opmerkelijk groot aantal innovaties binnen zijn prijssegment bevat, stamt namelijk pas uit 2019 en deelt veel technologie met de duurdere Reference-lijn. Maar hebben we het dan over een compleet nieuwe sound, of waard de audiofiele geest van Joachim nog steeds in het ontwerp rond?

System Audio Legend 40.2 Silverback DS – Voor een woonkamer zonder kabels

De Legend 40.2 Silverback DS is de nieuwste actieve luidspreker van het Deense System Audio. In combinatie met hun Stereo Hub HT voorzien van veel streaming en inputs, beloven deze interieurvriendelijke torens je te verlossen van luidsprekerkabels en toch echte hifi-kwaliteit te bieden.

Yamaha SR – topmodel bij Yamaha zet de toon

Yamaha is een echte pionier op vlak van soundbars die al meermaals heeft aangetoond grenzen te kunnen verleggen. Hun nieuwe luxueuze SR-X90A bouwt verder op dat verleden, onder meer door de eigen beamforming-technologie uit te spelen. Maar dit is meer dan een soundbar, het is een volledig surroundsysteem.

Marantz AV20 en AMP20 – Het ultieme duo voor home cinema

Marantz heeft in de audiohistorie altijd al een bijzondere plaats ingenomen. Het ooit in 1953 door Saul Marantz in New York gestarte bedrijf, de Marantz Audio Company, bouwde decennia geleden al spectaculair mooie en eigenzinnige FM-receivers (met die iconische blauwe display verlichting) en andere hoogwaardige hifi-componenten. Tegenwoordig wordt in de hoogste high-end liga meegespeeld met het fantastische drietal Model 10 geÔntegreerde versterker, de Link 10n streamer/voorversterker en de Sacd 10, alle drie gebouwd als een tank. Maar ook liefhebbers van home cinema komen goed aan hun trekken met de prachtige combinatie Marantz AV20 surround voorversterker en AMP20 multikanaals eindversterker. Wij maakten het duo mee bij iEar in Tilburg, in een van de mooie home cinema studioís, met een ultieme bioscoopervaring.

Monitor Audio Bronze 50 7G – Kleintjes met hifi-ambities

De Bronze-lijn van Monitor Audio staat al heel lang voor betaalbare kwaliteit. Ook bij de nieuwe 7G-generatie blijft de Britse luidsprekerbouwer kennis en technologie ontwikkeld voor duurdere lijnen toepassen. Een grotere woofer en een mooier design maakt de Bronze 50 7G interessanter dan ooit voor mensen die hifi-kwaliteit willen voor een bereikbare prijs.

20 Jaar Music Emotion Algemeen – Hieperdepiep… Hoera!

Twintig jaar Music Emotion. Opgericht in het digitale tijdperk waarin we massaal de zilveren schijf omarmden en de eerste stappen naar het afspelen van muziek via het thuisnetwerk namen. Digitaal beloofde voor velen de toekomst, maar voor de eigenwijze ondernemers Ivo van den Broek en RenÈ van der Geld bood een analoge, voelbare titel juist kansen. Een stukje tastbare media in de tijd dat alles en iedereen de stap naar het ontastbare digitale domein maakt.

20 Jaar Music Emotion Jan Willem Voogd – Terugblikken en vooruitkijken

Wat is het toch mooi dat in deze tijd een fysiek hifi-tijdschrift nog zoín prominente plaats inneemt in de Nederlandse en ook Vlaamse audiowereld. In Europa zijn veel bladen de afgelopen 20 jaar geslonken tot alleen online-edities. Uit mijn contacten in het afgelopen jaar met tal van hifi-liefhebbers bleek, dat een actueel hifi-magazine nog steeds richting geeft aan hun aankoopkeuze. Niet voor niets zie je Music Emotion dan ook bij veel hifi-winkels op de koffietafel liggen. En wat mooi dan dat je af en toe zelf een bijdrage aan de inhoud mag geven. Een boeiende wereld, die de afgelopen 20 jaar flink aan verandering onderhevig is geweest en waarin, naast de immer succesvolle vinylmarkt, high resolution streaming en online aanbod zich succesvol hebben gesetteld. Maar ook met debacles, zoals opkomst en ondergang van MQA.

20 Jaar Music Emotion Werner Ero – Op naar de volgende 10 jaar

Even na de zomervakantie werd ik door hoofdredacteur Ivo van den Broek geattendeerd dat ons lijfblad Music Emotion dit jaar alweer 20 jaar bestaat. De vorige twee keer was vanwege het 5- en 10-jarige bestaan en dat zat nog vrij dicht op elkaar. Maar 10 jaar later ervaar ik deze nieuwe tijdsprong toch wel als groter en duidelijk meer omvattend.

20 Jaar Music Emotion Max Delissen – 20 jaar focus op de belevingskant van de hifi

Toen Ivo van den Broek, de hoofdredacteur van dit magazine, mij vroeg of ik een stukje wilde schrijven om het twintigjarig bestaan van Music Emotion enige luister bij te zetten leek het me het meest logisch om mijn eigen geschiedenis met – en bij – het blad als uitgangspunt te nemen. Want gedurende die twintig jaar is mijn band met het magazine behoorlijk veranderd.

20 Jaar Music Emotion Harro Tillema – Terugblik op 20 jaar muziek en emotie

Twintig jaar Music Emotion. In zowel de muziekindustrie, de hifi-industrie en de uitgeefwereld is in twee decennia veel veranderd.

20 Jaar Music Emotion Jamie Biesemans – ‘tis in de sjakosj

De voorbije twee decennia hebben talloze auteurs de pagina’s van Music Emotion gevuld. Best uniek is dat het blad die verschillende stemmen allemaal een plek gaf, op een heel vrije manier waardoor de veelzijdigheid die de hifi is echt doorklonk. Het ging altijd wel om ‘producten’, maar vooral ook rond muziek. Ja, uiteraard staan in een hifi-blad de speakers, versterkers, bronnen en accessoires in de schijnwerpers. Maar vast veel lezers werden door Music Emotion ook op het spoor gebracht van nieuwe artiesten en albums. Dat is ook waar het eigenlijk écht om draait, toch?

20 Jaar Music Emotion Ruud Jonker – Interessante content maken voor jullie, onze lezers

In de afgelopen twintig jaar zijn er spannende ontwikkelingen geweest. Die komen niet allemaal aan de orde, dus hier een keuze. Vanuit Music Emotion gezien hebben we twintig positieve jaren achter de rug. Wel in een wereld, zonder echt negatief te willen zijn, met opmerkelijke veranderingen in ons vakgebied. Online is sterk gegroeid. Dat heeft nog niet geresulteerd in de ondergang van fysieke media. Boeken en bladen zijn nog steeds populair en dat past in een ontwikkeling die de terugkeer naar analoog wordt genoemd…

20 Jaar Music Emotion Edouard Hendrix – Een mijlpaal

20 Jaar Music Emotion! Een mijlpaal in de geschiedenis van het vakblad voor audio/video, hifi, high-end, home theater, surround en software. Een mijlpaal die we niet zo maar voorbij willen laten gaan.

20 Jaar Music Emotion Theo Wubbolts – Music Emotion XX

20 Jaar Music Emotion René Smit – Gefeliciteerd met dit mooie jubileum

20 Jaar Music Emotion Gabi Rijnveld – Twintig jaar muziek, emoties – en columns

20 Jaar Music Emotion – Backstage

Een porseleinen jubileum schijnt het te heten. Hoe dan ook het is een aardig lange tijd, 20 jaar…

MartinLogan Expression ESL 13A met Rotel Michi – Puur genieten met open en expressieve luisterpartners

Enkele weken voor de start van het jaarlijks georganiseerde Dutch Audio Event ontvang ik van Penhold de uitnodiging voor een luistersessie. Een privÈ luistersessie waarbij de elektrostatische MartinLogan Expression ESL 13A luidsprekers centraal staan. Deze elektrostaten worden bij deze sessie aangestuurd door een fraaie Michi set van Rotel. Zowel de Michi componenten en de MartinLogan luidsprekers zijn, elk op hun eigen vlak, juweeltjes. Juweeltjes waar ik je graag een impressie van geef. Een impressie van een vergelijkbare set die je binnenkort ook zelf in Veldhoven kunt beluisteren.

iEar’ & Audio Physic – “Dat ze dit nog in Europa kunnen bouwen is heel knap”

iEar’ in Tilburg en Amsterdam biedt een uitgebreide, maar wel streng gecureerd assortiment aan audio- en videoapparatuur. Maar waarom wordt er dan specifiek voor een bepaald merk gekozen? Audio Physic bijvoorbeeld, Duitse luidsprekers die techniek en design hoog op het menu zetten en die bij iEarí in de kijker staan.

High Street Studio – Een eigen opnamelocatie & nieuwe businessmodellen

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? Er zijn veel manieren om met muziek bezig te zijn, Je kunt DJ zijn, producer, muziekrecensent, musicoloog, vioolbouwer, programmeur van podia, componist en pedagoog. In deel 17 komen we terug bij Bert van der Wolf – Oude Avenhuis om inzicht te krijgen in zijn nieuwe businessmodellen en de manier waarop hij werkt tijdens het maken van opnames.

Arendal Sound – “We zien ons als David vs de Goliaths van de audiowereld”

Nieuwe merken worden wel vaak als ëuitdagersí betiteld. Klinkt stoer altijd, maar weinigen nemen die titel zo serieus als Arendal Sound. Deze directe verkoper uit Noorwegen is heel strijdlustig en gelooft dat hun speakers moeiteloos veel duurdere kunnen afdrogen. Een gesprek met Jan Ove Lassesen, een van de meest outspoken mensen in de audiowereld.

De (on-)zin van basreflex behuizingen (Deel 4)

De meeste audio-liefhebbers willen toch het liefst kleine luidsprekers hebben, maar wel met een goed geluid. Nu is en blijft het weergeven van geluid het verplaatsen van lucht en vooral bij lage tonen wordt dat steeds lastiger omdat de luidspreker almaar grotere uitslagen moet maken naarmate de frequentie lager wordt. De consequentie is dat – zonder extra maatregelen – Úf de behuizing groot moet worden Úf de laagweergave niet echt diep komt. Maar slimme ingenieurs hebben daartoe de truc van de basreflex behuizing bedachtÖ

Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

