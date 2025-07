Nieuwe uitgave: Music Emotion juli 2025

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Rotel DX-5 – Een juweeltje

Bij een geïntegreerde versterker, inclusief ingebouwde DAC en klasse AB versterking denk ik al snel aan een uit de kluiten gewassen apparaat. Echter wanneer importeur Penhold een Rotel DX-5 komt afleveren sta ik toch even gek te kijken. De verpakking is niet groter dan een gemiddelde schoenendoos. Gelukkig word ik gewaarschuwd bij het aanpakken, de versterker weegt namelijk ruim vier kilo. De fraai bedrukte omdoos geeft al iets weg van wat ik ga aantreffen en lijkt niet op de gangbare Rotel apparatuur. De fabrikant noemt de DX-5 een Personal Audio Stereo Integrated Amplifier en mikt op consumenten die bijvoorbeeld hoogwaardige muziekweergave wensen op hun (thuis) werkplek of in een wat kleinere huiskamer. De mogelijkheden waarover deze DX-5 beschikt sluiten hier naadloos op aan.

TESTED

Morel Avyra 633 – Betaalbare audiofiele hoogvlieger

De Nederlandse hifi-markt richt zich al decennialang voornamelijk op (West- en Noord-)Europese en Noord-Amerikaanse merken en fabrikanten. Logisch, gezien de oriÎntatie van onze economie, maar de audiowereld is groter. De laatste jaren richten we de blik ook steeds vaker oostwaarts, bijvoorbeeld naar merken uit Polen, Estland of de Balkanlanden, maar als we nog vÈrder oostwaarts kijken is dat meestal meteen de grote stap naar Japan en China. En dat is jammer, want daarom hebben de luidsprekers van de IsraÎlische fabrikant Morel Audio hier niet de naam en faam die ze verdienen. Importeur Mafico voert het merk sinds 2024, en na een verrassende demo tijdens het Dutch Audio Event is het nu tijd geworden voor een uitgebreide review van het vloerstaande model in de instaplijn van Morel, de Avyra 633.

DALI Gardian OW6 – Een buitenspeaker met Deense hifi-roots

Muziek in de tuin? Het is zeker iets dat een barbecuefeestje heel wat leuker kan maken. Met de Gardian OW 6 presenteert DALI een buitenspeaker die makkelijk te installeren is en de Deense hifi-sound naar je terras brengt. Maar ook horeca en winkels worden door de strak vormgegeven speaker in het vizier genomen.

Perlisten S7T – Amerikaanse high-end in Friesland

Pittoresker kan het niet. Een kleine maar fijne high-end studio in het rustige Franeker, gevestigd in de voormalige steenhouwerij van Wijbe de Vries uit 1902. Een fraai steengehouwde brievenbus in de voorgevel herinnert nog aan oud ambachtschap. Inmiddels is het historische pand verbouwd en wordt gerund door hifi- en muziekliefhebber Roland Rispens, geboren Fries (Buitenpost). Wie de prachtige rit naar Friesland onderneemt zal zich in de qua akoestiek mooie studio verbazen over wat daar permanent staat opgesteld. Het is een bewuste keuze van Roland om niet al te veel merken in portefeuille te hebben, maar een zorgvuldige keuze van de beste merken en daarvan een breder programma. Zo staat er relatief veel Accuphase apparatuur gereed voor demonstratie. Niet verwonderlijk, gezien zijn decennialange vriendschap en samenwerking met de voormalige legendarische Accuphase-importeur Paul Hattink. Zelfs een paar enorm imposante Fyne Audio-luidsprekers staat er opgesteld. En natuurlijk ook die bijzondere Perlisten S7T luidsprekers, onderwerp van deze luistertest.

Gato Audio PPA-1 – Uniek in zijn soort

Tijdens de koude winterdagen eind 2024 word ik blij verrast met een prachtige phono versterker van Gato Audio, de Gato Audio PPA-1. Deze voorversterker is voorzien van twee gescheiden RIAA-stages en een kwalitatief goede hoofdtelefoonversterker waarmee deze zich onderscheidt in de markt. In prijs en prestaties zal deze PPA-1 een brede groep vinyl liefhebbers aanspreken, maar bovenal de liefhebbers die al vele jaren verlangen naar een met de hand vervaardigde dubbel uitgevoerde premium MM/MC-phonostage, maar niet van het bestaan afwisten.

Focal Bathys MG – Franse luxebeest houdt de herrie buiten

De originele Bathys was een van de eerste NC-koptelefoons die het premiumsegment creëerde. Inmiddels zijn er wel meer draadloze hoofdtelefoons die echte hifi-kwaliteit pogen te huwen aan praktische zaken, zoals ruisonderdrukking. De nieuwe Bathys MG legt de lat weer een heel stuk hoger. Maar wat heeft dit nieuw topmodel te bieden?

ELAC Concentro M 807 – Wereldprimeur!

Nummer één. Dat is het ideale streven in elke tak van sport. Wanneer ik van de Nederlandse ELAC importeur de uitnodiging krijg om als eerste journalist ter wereld de nieuwe Concentro M 807 luidsprekers met serienummer 1 en 2 te reviewen, voel ik me dan ook zeer vereerd. Direct maak ik mijn agenda leeg voor een luisterafspraak bij de The Quest Group in Roosendaal, de plek waar deze speakers vanwege een eerder dealer event staan opgesteld.

SHOW

Dutch Audio Event 2025 – Iedereen is erbij!

REPORT

Alpha High End Cost No Object show en de dCS Varèse – “You must be mad!”

De Cost No Object-shows van Alpha High End in Brasschaat hebben inmiddels een mythische status bereikt. Niet vreemd als je weet dat er typisch exclusieve systemen opgesteld staan die evenveel kosten als een huis – of twee, drie… De recente editie pronkte bovendien met een echte Benelux-primeur van dCS.

Audioshow Bender hifi in Arnhem – Nieuwe namen, vertrouwde gezichten en twee dagen met lekkere muziek

In het laatste weekeinde van de maand mei organiseert Bender hifi een gezellige In het laatste weekeinde van de maand mei organiseert Bender hifi een gezellige audioshow met importeurs GVR Audio Import en Dimex. Hierbij staan de merken Acoustic Solid, Audio Physic, Atohm, B.Audio, Cambridge Audio, Hana én Leema Acoustics centraal. Bovendien heeft Bender Alpha Audio uitgenodigd voor een lezing over de omzetting van digitaal naar analoog. Hierbij plaatst concullega Jaap Veenstra zichzelf op een voetstuk en zingt jitter-vrij de hoogste noot. Een hoogst bijzonder weekeinde dus.

Dresdner Musikfestspiele 2025 – ‘Liebe’

“Liebes Publikum… met veel plezier en trots presenteren wij u het nieuwe programma van de Dresdner Musikfestspiele 2025. Het festival heeft het motto ‘liefde’ gekregen en reikt daarmee een thema aan dat sinds mensenheugenis ons bezig houdt en inspireert”, aldus intendant Jan Vogler.

INTERVIEW

Aart Bergwerff & Bert van der Wolf – Structuur en Klankkleuren

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? Deel 15 van deze queeste gaat over organist, dirigent en arrangeur Aart Bergwerff en soundengineer en producer Bert van der Wolf.

PRODUCTNEWS

Bowers & Wilkins en Abbey Road – 45 Jarig jubileum

Matrix Audio MD-1 & MD-1P – Muziekstreamer én geïntegreerde versterker in één

HEOS – Verdere vernieuwing

Sphinx – Een herboren legende…

REVIEWS

Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

