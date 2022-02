Nieuwe uitgave: Music Emotion februari 2022

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Deze editie staat weer vol met testen:

Kabels: Siltech Classic Legend 880 serie

Streaming versterker: Roksan Attessa

Eind- en voorversterker: ATC P1 en CA2

Powerconditioner: PLiXiR Elite BAC 1000

Balanced Powercord: PLiXiR The STATEMENT

Alles-in-één-versterker met streaming en HDMI: NAD C700

Luidspreker: monitoren: ATC SCM7

Draadloze speakers: Bowers & Wilkins Zeppelin

Bluetoothspeaker: Teufel Boomster

LCD-tv: Panasonic TX-49JXW944

Productnews: McIntosh MC3500 MkII (mono eindversterker met buizen)

Report: Veddan Atom: Lancering designspeaker met high-end modules

Brandstory: Het Zweedse Primare bouwt al meer dan 35 jaar gewaardeerde en goed ontvangen hifi-apparatuur. In gesprek met marketingdirecteur Terry Medalen.

Muziektips van Ruud Jonker en Theo Wubbolts

S&Sseeing: Na jaren lang zijn eigen speakers te hebben gebouwd, stapte Joop vijftien jaar geleden over op Audio Physics Tempo 5 luidsprekers. In combinatie met de Marantz PM8003 versterker, de Marantz SA 8003 cd-speler en de NA 6003 netwerkspeler komen de speakers prima tot hun recht in de grote woonkamer. We gaan bij hem op bezoek.

Column: Genieten. Zintuigen. Kijken. Luisteren. Proeven. Ruiken. Combineren. Wegdromen. Creëren. Genieten…

Movies: Streamingdiensten: De erfgenamen van Game of Thrones: Wie bestijgt de troon?

