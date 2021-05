McIntosh introduceert MB20 Bluetooth-ontvanger en -zender

De McIntosh MB20 heeft diverse analoge en digitale in- en uitgangen, met zowel RCA- als XLR-aansluitingen. Daarmee kan de MB20 worden verbonden met elke McIntosh versterker, ongeacht leeftijd. De MB20 kan ook worden gebruikt in combinatie met een externe D/A-converter. Dit kan via zowel een coaxiale als optische verbinding. Hetzelfde geldt voor de digitale ingangen.

De MB20 beschikt over Bluetooth 5.0 met ondersteuning van A.A.C. (Advanced Audio Coding), in combinatie met Qualcomm aptX HD. Als ontvanger gebruikt de MB20 een 32-bits D/A-converter met 192kHz verwerking. Doormiddel van een schakelaar op de achterzijde verandert de MB20 van ontvanger in zender. Daarmee kan elke bron, zoals cd’s en lp’s, gestreamd worden naar een Bluetooth-hoofdtelefoon of bluetooth-luidsprekers.

Binnen het gespecificeerde bereik kan de MB20 ook dienen als multiroom-oplossing, met toevoeging van een tweede MB20. De afwerking is typisch Mcintosh. Strak, modern en gelijk herkenbaar als een McIntosh component met een glazen bovenkant.

De McIntosh MB20 is per direct te bestellen en kost 599,00 euro. Het apparaat is leverbaar vanaf juni 2021.