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Lyssna Acoustics debuteert met modulair luidsprekersysteem

30 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Lyssna Acoustics introduceert een modulair luidsprekersysteem waarmee gebruikers hun compacte monitor later kunnen uitbreiden tot een volwaardig driewegsysteem.

Lyssna Modular Lyssna Acoustics

Het nieuwe Nederlandse audiomerk Lyssna Acoustics presenteert tijdens het Dutch Audio Event zijn eerste productlijn: Lyssna Modular. Het passieve luidsprekersysteem is ontworpen vanuit het idee dat gebruikers hun set kunnen uitbreiden in plaats van volledig vervangen. De basis wordt gevormd door de Lyssna Modular Monitor, een compacte tweewegmonitor met een 4,5-inch bas-middendriver. Wie later meer laag en dynamiek wil, kan de monitor rechtstreeks op de Lyssna Modular Bass Module plaatsen. Via de aansluiting aan de onderzijde ontstaat zo een volwaardig driewegsysteem, zonder extra bekabeling. De Bass Module beschikt over een 7,5-inch woofer en een 7,5-inch passieve radiator. Daarnaast introduceert Lyssna bijpassende, zwaar uitgevoerde stands. De luidsprekers worden met de hand gebouwd in Europa en combineren Nederlandse vormgeving met Tsjechisch vakmanschap. Ze zijn verkrijgbaar in de matte afwerkingen Graphite, Petrol, Ultramarine en Cream.

Belangrijkste specificaties

  • Monitor: compacte passieve tweewegmonitor.
  • Driver: 4,5-inch bas-middendriver.
  • Bass Module: 7,5-inch woofer + 7,5-inch passieve radiator.
  • Configuratie: uitbreidbaar van tweeweg naar drieweg.
  • Aansluiting: directe koppeling tussen Monitor en Bass Module.
  • Stands: speciaal ontwikkeld voor de Monitor.
  • Afwerkingen: Graphite, Petrol, Ultramarine en Cream.
  • Productie: handgebouwd in Europa.

Prijzen en beschikbaarheid

De lancering gaat gepaard met een Kickstarter-campagne, die op 10 oktober 2026 van start gaat en dertig dagen loopt. De Monitor krijgt een adviesprijs van €2.750 per paar, terwijl backers tijdens de campagne €2.100 betalen. Het complete systeem met Bass Module kost normaal €6.000 per paar en is tijdens de campagne verkrijgbaar voor €4.560. De eerste leveringen worden in maart 2027 verwacht.

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