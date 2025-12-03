Chord Mojo 2 krijgt een update met 4,4mm‑hoofdtelefoonuitgang

In 2023 zijn we aan de slag geweest met de Chord Mojo 2. De DAC/hoofdtelefoonversterker kreeg in de review een FWD Aanrader Award en werd geprezen als een uitstekende DAC die de meeste hoofdtelefoons uitstekend kon aansturen. Minpunten waren er ook en juist daarmee is Chord Electronics aan de slag gegaan. De Chord Mojo 2 is er nu in een verbeterde versie met 4,4mm‑hoofdtelefoonuitgang en een usb-c-ingang. Bij het apparaat is één van de twee 3,5mm‑uitgangen vervangen door de steeds populairder wordende 4,4mm‑aansluiting. De verbetering geeft de Mojo 2 toegang tot een breder scala aan hoofdtelefoons, terwijl de bestaande 3,5mm uitgang behouden blijft. Bovendien hebben zowel de 3,5mm‑ als de 4,4mm‑uitgang onafhankelijke geheugens voor volume en DSP-instellingen. Het laadproces is ook eenvoudiger gemaakt door de usb-c-ingang. Deze ondersteunt zowel laden als data. Het vorige model kon alleen laden op de micro-usb-ingang.

Mojo 2 – beknopte lijst van verbeteringen

Nieuwe 4,4mm‑uitgang: vervangt een 3,5mm‑aansluiting voor grotere compatibiliteit met een breder scala aan high‑end hoofdtelefoons.

Nieuwe selecteerbare USB‑C‑laadfunctie: ondersteunt nu USB‑C‑laden via de USB‑C‑data‑ingang, voor eenvoudigere connectiviteit en stroombeheer.

’s Werelds eerste verliesvrije DSP: volledig transparante 104‑bit DSP voor verliesvrije toonregeling over het volledige frequentiebereik; ongeëvenaarde compatibiliteit zonder geluidsdegradatie.

Menusysteem: polychromatische knoppen voor eenvoudige navigatie door DSP‑functies, mute, crossfeed en meer.

Geavanceerd stroombeheer: FPGA‑gestuurd laden voor sneller en koeler laden, 75% minder energieverlies en een minimale batterijduur van meer dan acht uur.

Connectiviteit: vier digitale ingangen, waaronder USB‑C, micro‑USB (data), optisch en coaxiaal.

Eigen technologie: custom‑geschreven FPGA‑architectuur, geavanceerd eigen WTA‑filter (40.960 taps) en Pulse Array DAC voor toonaangevende transparantie en dynamiek.

Brits gemaakte kwaliteit: ontworpen, ontwikkeld en met de hand gebouwd in de UK en gefabriceerd uit hoogwaardig, precisie‑gefreesd aluminium.

Prijs en beschikbaarheid

De verbeterde Mojo 2 is per direct verkrijgbaar voor 499 euro.