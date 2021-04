Bose-producten voortaan ook zonder verplicht account te gebruiken

Recent uitgebrachte koptelefoons en oordoppen van Bose hebben allemaal dezelfde, vervelende verplichting: je hebt een account nodig om de producten te kunnen gebruiken. Anders kun je de app niet gebruiken en dat betekent dat je veel functies misloopt. Wil je bijvoorbeeld de noise cancellation aanpassen voor een setje oordoppen of een koptelefoon, dan kan dat niet zonder account.

Bose maakt verplichting account ongedaan

Bose heeft echter besloten die verplichting terug te trekken. Dat blijkt uit de nieuwste update voor de iOS-versie van de Music-app van het bedrijf. In de relasenotes staat dat je geen account hoeft aan te maken en direct je producten kunt koppelen en gebruiken. Dat is in principe ook gewoon hoe het hoort te zijn. Een bedrijf mag je niet verplichten een app te gebruiken, door functies achter de hand te houden. Dat slaat in feite nergens op.

Sneller aan de slag – Bij het instellen van je Bose-hoofdtelefoon of Bose-oordopjes kun je nu het aanmaken van een account overslaan en meteen van je product gaan genieten. Maak later een account aan via het menu Instellingen.

Bose was hierin ook redelijk uniek. Veel andere fabrikanten van koptelefoons en oordoppen kenden die verplichting namelijk niet. Sony en Sennheiser, om maar twee voorbeelden te geven, laten je hun producten gewoon gebruiken zoals je wil. Je kunt altijd achteraf alsnog een account aanmaken, maar doe dat alleen wanneer je dat zelf wil en daar het nut van inziet.