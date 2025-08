Thuisbatterij.nl: Dé Marstek thuisaccu expert van Nederland (ADV)

Plug-in thuisbatterijen zoals Marstek razend populair

“Binnen de markt van thuisbatterijen zien we een verschuiving plaatsvinden van batterijsystemen met een vaste aansluiting, naar plug-in thuisbatterijen met stekker”, zo start David van Gaalen, mede-eigenaar van Thuisbatterij.nl.

“We horen verschillende redenen waarom consumenten nu vooral kiezen voor plug & play thuisaccu’s, zoals de Marstek Venus E met 5 kWh aan opslagcapaciteit. Om te beginnen zijn deze systemen een stuk toegankelijker qua prijs dan batterijen met vaste installatie. Plug-in batterijen hoeven namelijk niet perse geplaatst te worden door een installateur en dat scheelt veel kosten”, aldus David.

En hij vervolgt: “Er spelen ook andere zaken mee waarom men voor een thuisbatterij met stekker kiest. Denk bijvoorbeeld aan een stukje flexibiliteit. Een batterij met vaste aansluiting is lastig om te verplaatsen naar een andere woning. Mensen in een huurwoning kiezen daar doorgaans niet voor, in tegenstelling tot een plug-in thuisaccu zoals Marstek. Die kan namelijk eenvoudig meegenomen worden naar een andere woning en is niet gebonden aan één locatie.”

Voordelen van de Marstek Venus E thuisbatterij

De Marstek Venus E is momenteel een veel gekozen thuisbatterij met stekker. Dat deze batterij zo goed verkoopt, heeft te maken met de vele voordelen die het systeem en merk te bieden hebben. Daarbij kun je denken aan:

Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding

Plug & play: Eenvoudig te installeren

Schaalbaar / makkelijk uitbreidbaar

Compacte behuizing, strak design

AC-poort noodstroomvoorziening / back-up

Automatisch volladen met goedkope netstroom (dynamisch energiecontract is dan wel benodigd)

Thuisbatterij.nl heeft al meer dan 1.500 Marstek batterijen verkocht

Met ruim 1.500 verkochte Marstek batterijen behoort Thuisbatterij.nl tot de meest ervaren aanbieders van dit populaire opslagsysteem. David licht toe: “Onze expertise gaat veel verder dan alleen de verkoop: we kennen de Marstek batterij door en door en weten precies hoe je deze optimaal installeert, instelt en gebruikt.”

“Klanten profiteren bij ons niet alleen van een scherpe prijs, maar ook van uitgebreide ondersteuning vóór én na de aankoop. Van eerlijk advies tot hulp bij het instellen van de app of slimme functies – wij staan voor je klaar met kennis, ervaring en service.”

Hij sluit af: “Het is leuk om te zien dat veel klanten terugkomen voor een herhaalaankoop. Ze starten bijvoorbeeld met één of twee Marstek Venus E thuisbatterijen, en komen voor een tweede en soms wel derde keer terug. Dáár doen we het voor: Blije klanten die optimaal profijt van hun energieopslagsysteem hebben.”

