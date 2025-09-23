Eén blik op de nieuwe SwitchBot Smart Video Doorbell en je ziet al meteen wat er nieuw is. Dit model komt namelijk met een Smart Monitor. Dit externe scherm van 4,3-inch kun je aan de muur hangen, maar ook makkelijk met je meenemen gedurende de dag. Of je nu tv kijkt in de woonkamer of aan het koken bent in de keuken, zodra er aangebeld wordt zie je direct op de Smart Monitor wie er voor de deur staat. Je hoeft dus niet eerst je smartphone te pakken, op de notificatie te klikken en dan te wachten of de app snel genoeg opent met de kans dat het zo lang duurt dat je bezoeker misschien alweer weg is. De liveview op de SwitchBot Smart Monitor opent automatisch waardoor je geen bezoeker meer mist.
Wees eerlijk. De videodeurbel van tegenwoordig is niet zo spannend meer. Eigenlijk zijn alle modellen van diverse fabrikanten hetzelfde. Waar zit dan nog onderscheid in? SwitchBot pakt het helemaal anders aan en heeft de videodeurbel opnieuw uitgevonden met de nieuwe SwitchBot Smart Video Doorbell.
Slimme knoppen openen zelfs de voordeur
De Smart Monitor van de SwitchBot Smart Video Doorbell heeft echter veel meer handige functies. Niet alleen dient het als opslag voor de beelden (4 GB ingebouwd, 512 GB via micro-sd-kaart), ook beschikt het over diverse handige fysieke knoppen. Je kan opnemen en direct met je bezoeker praten, je kunt de livestream (en oproep) afwijzen, je kunt continue monitoren, opgenomen beelden afspelen en zelfs de deur ontgrendelen. De deur ontgrendelen? Dat klopt. Heb je ook het slimme slot Lock Ultra van SwitchBot, dan kun je met één druk op de knop ook gewoon de voordeur openen via de Smart Monitor van SwitchBot.
Het leuke is dat je eigenlijk helemaal geen wifi nodig hebt voor de SwitchBot Smart Video Doorbell, alhoewel die ondersteuning er wel is. Je hebt zelfs helemaal geen internet nodig voor het videochatten met je bezoekers. Dankzij het Edgelink-systeem komt er een lokale connectie tot stand tussen de Smart Monitor en de Smart Video Doorbell. Sterker nog. Je hebt helemaal geen smartphone nodig om deze videodeurbel te bedienen. Dat maakt het ook de ideale videodeurbel voor senioren. Wie dat wil kan echter gewoon de smartphone gebruiken met de app van SwitchBot of een Echo Show-apparaat.
Videodeurbel makkelijk zelf te installeren
De videodeurbel zelf is ook rijk uitgerust met een 2K-resolutie, nachtvisie in kleur en een grote kijkhoek van 165 graden. Hierdoor krijg je een goed beeld van alles wat er zich afspeelt bij de voordeur. Kunstmatige intelligentie helpt met het detecteren van mensen, objecten, huisdieren en voertuigen. Installatie is erg gemakkelijk en goed zelf te doen. Je kunt de videodeurbel gebruiken met de ingebouwde batterij van 5.000 mAh, dit is genoeg voor 19 maanden zonder opladen, maar je kunt de videodeurbel ook bedraad aansluiten. Dan hoef je nooit op te laden. Opladen kan ook via een optioneel zonnepaneel. Voor de geavanceerdere gebruiker is het goed om te weten dat er ook lokale ondersteuning is met RTSP voor Home Assistant.
SwitchBot Smart Video Doorbell nu verkrijgbaar
Wil je nooit meer een bezoeker missen dankzij de Smart Monitor van de SwitchBot Smart Video Doorbell? Deze nieuwe videodeurbel van SwitchBot is nu verkrijgbaar bij onder meer Amazon voor 159,99 euro.
Reacties (0)