Slimme knoppen openen zelfs de voordeur

De Smart Monitor van de SwitchBot Smart Video Doorbell heeft echter veel meer handige functies. Niet alleen dient het als opslag voor de beelden (4 GB ingebouwd, 512 GB via micro-sd-kaart), ook beschikt het over diverse handige fysieke knoppen. Je kan opnemen en direct met je bezoeker praten, je kunt de livestream (en oproep) afwijzen, je kunt continue monitoren, opgenomen beelden afspelen en zelfs de deur ontgrendelen. De deur ontgrendelen? Dat klopt. Heb je ook het slimme slot Lock Ultra van SwitchBot, dan kun je met één druk op de knop ook gewoon de voordeur openen via de Smart Monitor van SwitchBot.

Het leuke is dat je eigenlijk helemaal geen wifi nodig hebt voor de SwitchBot Smart Video Doorbell, alhoewel die ondersteuning er wel is. Je hebt zelfs helemaal geen internet nodig voor het videochatten met je bezoekers. Dankzij het Edgelink-systeem komt er een lokale connectie tot stand tussen de Smart Monitor en de Smart Video Doorbell. Sterker nog. Je hebt helemaal geen smartphone nodig om deze videodeurbel te bedienen. Dat maakt het ook de ideale videodeurbel voor senioren. Wie dat wil kan echter gewoon de smartphone gebruiken met de app van SwitchBot of een Echo Show-apparaat.