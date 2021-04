Smart Living Project update: levertijden lopen op, stucwerk in zicht

Bouwupdate

We zijn inmiddels zeven maanden bezig met de bouw van ons slimme huis en de allereerste planning volgend zouden we over ruim een maand het huis al in kunnen. Dat is echter een ideaalplaatje dat bijna nooit haalbaar is, zo hebben wij inmiddels ook ervaren. De oplevering staat nu gepland voor half juli, maar ondanks de vertraging is er een hoop gedaan.

Het huis heeft zijn uiteindelijke vorm inmiddels gekregen, de dakplaten zijn op het dak gelegd en het grootste deel van de bakstenen in de buitenmuur is geplaatst. De overkapping en carport zijn opgetrokken en de kozijnen zijn geplaatst. Ook is er binnen reeds begonnen met het plaatsen van gipsplaten, het sluiten van de vliering en het afwerken van de E- en W-installaties. In onderstaande slider vind je een impressie van de werkzaamheden tot nu toe.

Onlangs hebben we ook een video gemaakt met een drone, waarmee je een mooie indruk van het huis en de locatie krijgt.