Verschillende iRobot Roomba-modellen werken al met de Google Assistant en via Amazon Alexa. Binnenkort krijg je ook eindelijk ondersteuning voor Apple’s Siri. iRobot heeft de Siri Shortcut-integratie officieel aangekondigd en deze nieuwe functie is onderdeel van de Genius 4.0-update. Weinig robotstofzuigers ondersteunen de stemassistent van Apple. Naast iRobot is daar ook Roborock, maar dan houdt het verder wel op.

De nieuwe update is onderdeel van versie 4.0 van de iRobot Genius Home Intelligence Software. Hiermee moeten de robotstofzuigers na verloop van tijd steeds slimmer worden. Vorig jaar bijvoorbeeld werden ook vier nieuwe features gelanceerd, waaronder automatisch schoonmaken als je niet thuis bent en schoonmaken gedurende intervallen.

Siri en voorkeuren opgeven

Dit keer dus onder andere Siri-ondersteuning voor de Connected Roomba-modellen, zo weet website The Verge. In eerste instantie zal dit beperkt zijn tot start, stop, pauze, continue en terug naar huis. Meer commando’s moeten spoedig volgen. Ook krijgt de budgetversie van de i3-serie de beschikking over Smart Mapping, waarbij het slim een route door het huis kan bepalen. Ook komen er Do Not Disturb-functies, een kinderslot, huisdierslot en kun je straks voorkeuren opgeven per kamer. Uiteraard verschillende de exacte updates voor het type robotstofzuiger dat jij in huis hebt. Qua voorkeuren voor je kamer moet je denken aan de s9, j7 en i3. Ook geldt dit voor de Braava Jet m6. Zo kan je bijvoorbeeld opgeven dat je slaapkamer wat extra aandacht nodig heeft, terwijl de kinderkamer met slechts vijf minuutjes wel klaar is.

Advertentie

De iRobot Genius 4.0-update moet in de komende maanden uitrollen, dus je moet nog even geduld hebben. Ook zullen niet alle updates tegelijk uitrollen.