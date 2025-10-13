Interview Smarthome

Interview Samsung: alles dat je wilt weten over AI Home en SmartThings

Samsung zet de laatste jaren vol in op AI en dan met name in ons huis, gecombineerd met het SmartThings platform. We spraken Jeroen van Hall, directeur witgoed bij Samsung Benelux.

Strategie & Ambitie

Jullie AI Home-visie gaat verder dan alleen gemak en efficiëntie. Jullie doel is het verbeteren van de welzijn en veiligheid van gezinnen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe een Samsung AI-apparaat actief bijdraagt aan de verbetering van de welzijn van een bewoner?

Family Care is speciaal ontworpen voor mantelzorgers, als je op afstand voor je ouders of grootouders wilt zorgen. Het heeft een aantal hele mooie functies: Ten eerste zijn er de locatiegebaseerde meldingen. Je krijgt als zorgverlener een seintje wanneer je dierbaren een locatie verlaten of bereiken. Denk aan een melding als ze het huis uitlopen—misschien onverwachts—of juist als ze aankomen bij de huisarts en weer vertrekken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om herinneringen in te stellen voor bijvoorbeeld het innemen van medicijnen of naderende doktersafspraken. Wat ook heel belangrijk is, is de routinebewaking. Het systeem merkt de normale dagelijkse routine en activiteiten op, zodat je een melding krijgt als er iets ongebruikelijks gebeurt. Kortom, het is een hele complete functie om de zorg en het toezicht op afstand eenvoudiger en veiliger te maken.

Jullie zeggen: “Het huis van de toekomst is nu al hier.” Wat is de meest baanbrekende functie of technologie die Samsung op dit moment levert en die volgens jullie de definitie van het moderne, slimme huis écht verandert?

Kijk, heel veel merken zeggen dat ze het ‘huis van de toekomst’ hebben. Maar ik denk dat wij bij Samsung, met onze SmartThings technologie, echt al een stuk verder zijn. Het gaat bij ons niet alleen om het bedienen van apparaten. Nee, onze apparaten communiceren met elkaar, leren van de gebruiker, anticiperen en doen zelfs suggesties. Alles is bovendien te beheren vanuit één dashboard—of dat nu je telefoon is, of bijvoorbeeld het scherm op je koelkast of je wasmachine. Maar waar we echt het verschil maken, en wat denk ik de meeste impact heeft voor de consument, is energiebesparing met AI Energy Mode. Veel hangt af van de regio waar je woont en je tariefplan natuurlijk, maar bijvoorbeeld de Bespoke AI-wasmachine past de wastemperatuur en de cyclustijd aan, waardoor het energieverbruik kan verminderen. Daarnaast hebben we in Nederland nu een supermooie samenwerking met Coolblue Energie. Via SmartThings hoeven klanten met een geschikt abonnement en apparaat zelfs op bepaalde tijden geen stroomverbruik te betalen. Dat is een heel tastbaar voordeel en het maakt het huis niet alleen slim, maar ook echt voordelig.

Samsung benadrukt een open ecosysteem via SmartThings, wat betekent dat jullie samenwerken met honderden andere merken. Hoe kan Samsung garanderen dat al die verschillende apparaten – ongeacht het merk – betrouwbaar en veilig samenwerken binnen het SmartThings-platform?

Wat bij SmartThings belangrijk is, is dat elk product en elk merk dat op ons platform wil, door een heel streng certificeringsproces moet. Zonder die certificering komen ze er simpelweg niet op. Alle aangesloten apparaten, dus ook die van derde partijen, worden volledig beveiligd via onze eigen technologie, zoals Knox Security. Dus, die certificatieprocedure zorgt ervoor dat alles wat via SmartThings werkt, goed beveiligd is tegen bijvoorbeeld hacks. Dit geldt zowel voor Samsung-producten als voor alle andere merken die je via het platform gebruikt.

Technologie & Gebruiksgemak

De AI-apparaten, zoals de wasmachine en de robotstofzuiger, nemen routineklusjes over en geven gepersonaliseerde suggesties. Hoe zorgen jullie ervoor dat de AI je echt helpt en niet als een bemoeizuchtige assistent wordt ervaren die zich te veel met je leven bemoeit?

Bij Samsung zien wij AI als een manier om de consument te assisteren en hen efficiëntie te bieden. Het cruciale punt is: wij geven gepersonaliseerd advies waar je echt wat aan hebt. Onze AI leert van je eigen voorkeuren en gebruik.

  • Wasmachine voorbeeld: Hoe vaker je een bepaald programma gebruikt (bijvoorbeeld katoenwas rond een specifieke tijd), hoe vaker het apparaat je dat de volgende keer zal suggereren. De machine zegt dan: “Je gebruikt nu meestal katoenwas. Zal ik dat alvast selecteren?” Maar je behoudt altijd de keuze.
  • Koelkast voorbeeld: Een slimme koelkast kan registeren wat erin zit – bijvoorbeeld groenten. Vervolgens adviseert het: “Misschien wil je een groentenstoofschotel maken. Hier is het recept.” Als je ‘ja’ zegt, kan de koelkast zelfs de oven alvast voorverwarmen. Maar nogmaals, het is altijd een suggestie, geen automatische actie.

Kortom, onze AI-functies adviseren op basis van gedrag, ze nemen de controle niet over.

Samsung rust steeds meer apparaten, zoals de wasmachine en koelkast, uit met schermen. Waarom is dat nodig? Wat kan de gebruiker op zo’n scherm wat hij niet al eenvoudig met zijn smartphone kan, en vermijden jullie dat mensen overprikkeld raken door al die schermen?

Het is waar dat er nu op steeds meer apparaten schermen zitten, zoals op de koelkast en de wasmachine. Maar het grote voordeel is dat de user interface op al die schermen hetzelfde is. Dit zorgt voor herkenbaarheid. Mensen zijn al gewend aan schermen. Als de interface consistent is, kun je veel makkelijker overweg met een wasmachine, ook al werkt die heel anders dan bijvoorbeeld een koelkast of oven. Het voelt vertrouwd. Ook biedt het een consistente ervaring: Je krijgt overal dezelfde look-and-feel. En tot slot biedt het directe Feedback: De schermen geven je waardevolle, directe informatie. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van je energieverbruik. Je ziet meteen op de wasmachine hoeveel stroom de laatste wasbeurt heeft verbruikt.

Stel je staat in de keuken en je telefoon ligt boven. Als er iemand aanbelt bij de Ring deurbel, zie je dat direct op het scherm van je koelkast, je televisie of je wasmachine. Je kunt dan zelfs via dat scherm met die persoon praten. De schermen communiceren ook over de staat van het apparaat. Ze geven bijvoorbeeld aan wanneer je de filter van je wasmachine moet schoonmaken, de waterfilter van de koelkast moet vervangen, of een schoonmaakprogramma moet draaien. Vroeger had je deze directe communicatie niet.

Kortom, het gaat niet om meer schermen, maar om het bieden van een eenvoudige en herkenbare bediening over al je apparaten heen.

Concurrentie & Veiligheid

De markt voor robotstofzuigers is moordend. Wat maakt de Bespoke Jet Bot Combo™ AI Steam – die zelfs transparante vloeistoffen kan herkennen en verschillende vloertypes onderscheidt – technologisch gezien anders dan die van de concurrentie?

Het klopt dat wij willen dat onze robotstofzuigers goed schoonmaken, maar wat bij ons écht de boventoon voert, is de veiligheid en beveiliging. Juist bij robotstofzuigers is dit cruciaal. Robotstofzuigers hebben een camera en als ze gehackt worden, kunnen kwaadwillenden op afstand door jouw huis rijden en meekijken. Dat is iets wat je absoluut wilt voorkomen. Daarom is de beveiliging via Knox Security een heel onderscheidend aspect van onze robotstofzuigers. Het hele SmartThings-verhaal draait om die sterke beveiliging, en dat is bij een robot met een camera van het grootste belang.

Daarnaast is de stofzuiger natuurlijk ook gewoon heel goed in schoonmaken. Hij heeft uitstekende objectherkenning en een LiDAR-systeem. Alles wat groter is dan één centimeter, en zelfs vloeistoffen op de grond, herkent hij. Hij maakt er eventueel een foto van en stuurt die naar je telefoon, zodat je weet wat er aan de hand is. Maar nogmaals, het is de beveiliging via Knox Security wat ons echt onderscheidt.

Omdat apparaten zoveel data verzamelen, is beveiliging cruciaal. Welke concrete maatregelen neemt Samsung, onder meer door middel van de Knox-beveiliging, om de privacy en data van gebruikers te garanderen in een tijd van toenemende cyberdreigingen?

Wij hebben meerdere beveiligingslagen, maar twee zijn het belangrijkst. Allereerst isolatie van persoonsgegevens. Jouw persoonlijke en gebruiksgegevens worden op een aparte chip op het apparaat zelf bewaard, dus ze zijn volledig afgescheiden van het SmartThings-platform. Daardoor zijn jouw meest gevoelige gegevens nog veiliger. Samsung heeft de hoogste beveiligingscertificering die door het internationale test bedrijf “UL Solutions” wordt uitgegeven, de UL Diamond Award, behaald.

Daarnaast beveiligen apparaten elkaar. We hebben Knox Matrix. Dit zorgt ervoor dat alle apparaten die in jouw huis op SmartThings zijn aangesloten, met elkaar communiceren en elkaar beveiligen. Dit gebeurt met behulp van Blockchain-technologie. Kortom, het gaat om een combinatie van fysieke isolatie van jouw data en een onderling beveiligd netwerk van apparaten.

Innovatie & Toekomst

De Family Hub™ koelkasten stellen recepten voor op basis van de inhoud. Hoe slim is de AI Vision Inside-technologie in het bepalen wat je in huis hebt? Kan het bijvoorbeeld het verschil zien tussen verschillende soorten appels of weet het wanneer de melk over de datum dreigt te gaan?

Op dit moment herkent de slimme koelkast al zo’n 37 van de meest gebruikte producten in huis. Dat aantal groeit voortdurend. De koelkast is bijvoorbeeld best goed in het herkennen van fruit, zoals een appel. Het kan zelfs onderscheid maken tussen een rode en een groene appel. Maar een heel specifiek verschil tussen bijvoorbeeld een donkergroene of lichtgroene variant kan het nog niet.

Doordat de koelkast weet wat erin zit, kan hij je meteen recepten adviseren. Als je dit vervolgens wilt, stuurt de koelkast de juiste instellingen alvast door naar de oven en krijg je het recept te zien op je koelkast of telefoon. Het systeem wordt constant beter doordat het leert van de gebruikers. Als het een product niet herkent, kun jij het handmatig invoeren. Wanneer bijvoorbeeld 400 miljoen gebruikers wereldwijd hetzelfde doen, wordt dat product heel snel toegevoegd aan de lijst. De koelkast leert dus echt van de consument.

Wat betreft houdbaarheid: de koelkast weet niet zelf de exacte datum, maar je kunt wel aangeven wanneer je de melk erin hebt gezet. Kortom, de herkenning is goed en door de enorme schaal van SmartThings wordt het leren en verbeteren enorm versneld.

Jullie AI Home-visie draait om het automatiseren van huishoudelijke klusjes. Nadat de was, de vaat en het stofzuigen onder controle zijn, wat is de volgende grote, tijdrovende huishoudelijke taak die Samsung in de nabije toekomst wil automatiseren?

Onze R&D-afdeling is een enorme organisatie—we hebben zo’n 40 R&D-centra wereldwijd. Zij werken met alle data die we via SmartThings verzamelen, maar natuurlijk ook met fundamenteel onderzoek. Dit leidt elke keer weer tot fantastische innovaties die we op de markt mogen brengen.

Ik weet op dit moment nog niet precies wat er aankomt, maar ik zit al vijftien jaar bij dit bedrijf en ik sta nog steeds vaak versteld van de producten die we lanceren. Heel vaak zijn het innovaties waarvan je van tevoren niet wist dat je ze nodig had! Dus ik hoop dat er snel weer iets moois aankomt, maar ik kan u nu nog geen concrete informatie geven.

Jullie hebben de ambitie om naar 500 miljoen SmartThings-gebruikers in 2027 te groeien. Welke nieuwe doelgroep of markt buiten de huidige gebruikers is essentieel voor Samsung om deze enorme groei in de komende jaren te realiseren?

De jongere generatie is al veel meer gewend aan schermen en platforms, maar de oudere generatie nog veel minder. Juist daarom hebben wij functies zoals Family Care ontwikkeld, waar we het eerder over hadden. Die zijn er echt op gericht om de oudere generatie te helpen, vooral op het gebied van welzijn en mantelzorg. We zien dat deze doelgroep nog achterloopt in het oppakken van SmartThings. Hier ligt dan ook de grootste groeipotentie voor ons.

Ik had gister toevallig een gesprek in een winkel in een gebied met veel ouderen, en zij verkochten nauwelijks robotstofzuigers. Veel ouderen gebruiken nog die zware sledestofzuigers met stofzakken, puur uit gewoonte. Sommigen zijn zelfs bang dat zo’n robotstofzuiger ‘eng’ is of dat ze erover zullen struikelen. Terwijl zo’n robotstofzuiger juist heel veel werk uit handen neemt, zeker voor ouderen.

Kortom, de producten zijn er en het SmartThings-platform is er. De apparaten worden steeds slimmer, communiceren met elkaar en zijn ontworpen om de consument te helpen—inclusief de oudere generatie. We zien alleen dat die oudere doelgroep langzamer is in het oppikken van nieuwe technologie. Daar moeten we dus nog een flinke slag maken om ze te laten zien hoeveel gemak en hulp deze innovaties kunnen bieden.

