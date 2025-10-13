Interview Samsung: alles dat je wilt weten over AI Home en SmartThings

Strategie & Ambitie

Jullie AI Home-visie gaat verder dan alleen gemak en efficiëntie. Jullie doel is het verbeteren van de welzijn en veiligheid van gezinnen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe een Samsung AI-apparaat actief bijdraagt aan de verbetering van de welzijn van een bewoner?

Family Care is speciaal ontworpen voor mantelzorgers, als je op afstand voor je ouders of grootouders wilt zorgen. Het heeft een aantal hele mooie functies: Ten eerste zijn er de locatiegebaseerde meldingen. Je krijgt als zorgverlener een seintje wanneer je dierbaren een locatie verlaten of bereiken. Denk aan een melding als ze het huis uitlopen—misschien onverwachts—of juist als ze aankomen bij de huisarts en weer vertrekken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om herinneringen in te stellen voor bijvoorbeeld het innemen van medicijnen of naderende doktersafspraken. Wat ook heel belangrijk is, is de routinebewaking. Het systeem merkt de normale dagelijkse routine en activiteiten op, zodat je een melding krijgt als er iets ongebruikelijks gebeurt. Kortom, het is een hele complete functie om de zorg en het toezicht op afstand eenvoudiger en veiliger te maken.

Jullie zeggen: “Het huis van de toekomst is nu al hier.” Wat is de meest baanbrekende functie of technologie die Samsung op dit moment levert en die volgens jullie de definitie van het moderne, slimme huis écht verandert?

Kijk, heel veel merken zeggen dat ze het ‘huis van de toekomst’ hebben. Maar ik denk dat wij bij Samsung, met onze SmartThings technologie, echt al een stuk verder zijn. Het gaat bij ons niet alleen om het bedienen van apparaten. Nee, onze apparaten communiceren met elkaar, leren van de gebruiker, anticiperen en doen zelfs suggesties. Alles is bovendien te beheren vanuit één dashboard—of dat nu je telefoon is, of bijvoorbeeld het scherm op je koelkast of je wasmachine. Maar waar we echt het verschil maken, en wat denk ik de meeste impact heeft voor de consument, is energiebesparing met AI Energy Mode. Veel hangt af van de regio waar je woont en je tariefplan natuurlijk, maar bijvoorbeeld de Bespoke AI-wasmachine past de wastemperatuur en de cyclustijd aan, waardoor het energieverbruik kan verminderen. Daarnaast hebben we in Nederland nu een supermooie samenwerking met Coolblue Energie. Via SmartThings hoeven klanten met een geschikt abonnement en apparaat zelfs op bepaalde tijden geen stroomverbruik te betalen. Dat is een heel tastbaar voordeel en het maakt het huis niet alleen slim, maar ook echt voordelig.

Samsung benadrukt een open ecosysteem via SmartThings, wat betekent dat jullie samenwerken met honderden andere merken. Hoe kan Samsung garanderen dat al die verschillende apparaten – ongeacht het merk – betrouwbaar en veilig samenwerken binnen het SmartThings-platform?

Wat bij SmartThings belangrijk is, is dat elk product en elk merk dat op ons platform wil, door een heel streng certificeringsproces moet. Zonder die certificering komen ze er simpelweg niet op. Alle aangesloten apparaten, dus ook die van derde partijen, worden volledig beveiligd via onze eigen technologie, zoals Knox Security. Dus, die certificatieprocedure zorgt ervoor dat alles wat via SmartThings werkt, goed beveiligd is tegen bijvoorbeeld hacks. Dit geldt zowel voor Samsung-producten als voor alle andere merken die je via het platform gebruikt.