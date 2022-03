Innr komt met Outdoor Globes: nieuwe armaturen voor buiten

De naam zegt het eigenlijk al. Outdoor Globes zijn ronde bollen en moeten zorgen voor extra sfeer in de tuin. De Globe Light Colour, zoals de lamp eigenlijk heet, kan 16 miljoen kleuren weergeven. Ze zijn verkrijgbaar in een set van drie stuks of los als add-on.

De set van drie slimme lichtbollen zijn door middel van grondpennen in de aarde te prikken. Je kunt ze ook met de meegeleverde lussen ophangen, zoals bijvoorbeeld boven een loungeset of in een boom. Ze zijn dus erg flexibel te plaatsen in de tuin of op je balkon. De Outdoor Globes zijn weer- en vochtbestendig (IP65) en de verwachte levensduur is 30.000 branduren. De set wordt geleverd met drie lampen, grondpennen, lussen, kabels, control box en adapter.

Zigbee en bridge naar keuze

De Outdoor Globes werken via het Zigbee-protocol en kun je dus ook toevoegen aan andere merken slimme verlichting. Je kunt ze met de eigen Innr Bridge gebruiken, maar ook bijvoorbeeld met Philips Hue of Samsung SmartThings. Verander de lampen van kleur, dimmen of schakelen via de app, afstandsbediening of met je stem met Google Assistant, Amazon Alexa of Siri Shortcuts. De lampen werken niet met Apple HomeKit en de Hue Entertainmentfunctie.

De armatuur heeft een diameter van 19 centimeter en kan wit licht van 1800K tot 6500K weergeven en 16 miljoen kleuren. De lichtopbrengst is 370 lumen per bol. Het stroomverbruik is 4,6W per bol en de lampen zijn veilig in gebruik te nemen door lage bedrijfsspanning van 24V.

Prijs en beschikbaarheid

De slimme buitenverlichting van Innr is per direct te koop via onder andere de website van Innr. Het Outdoor Smart Globes 3-pack kost 199,99 euro. Een Outdoor Smart Globe add-on kost 59,99 euro.

Innr heeft ook een nieuwe versie gelanceerd van de Outdoor Flex Light Colour (outdoor ledstrip) met een verhoogde lichtopbrengst van 44 procent. Deze is verkrijgbaar vanaf 69,99 euro.