Duux brengt app uit voor Homey smarthomehub

Duux produceert producten voor gezonde en comfortabele lucht in huis. Zo heeft het bedrijf mobiele airco’s, ventilatoren, luchtreinigers, luchtbevochtigers en luchtontvochtigers in het assortiment. De slimme varianten van deze producten konden al via de eigen app van het bedrijf bediend worden, maar je kunt ze vanaf nu ook opnemen in je smarthome.

De producten van Duux kunnen nu in zogenaamde Flows (scenario’s) gebruikt worden binnen de Homey smarthomehub. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een slimme airco kunt activeren op basis van data van andere sensoren die je met Homey gekoppeld hebt. Of je zet de luchtreiniger aan op het moment dat je de nachtstand inschakelt met Homey. Zo zijn er tal van scenario’s te bedenken waarmee de producten van Duux onderdeel van je slimme huis worden.

Wat je hiervoor nodig hebt is een slim product van Duux, de Homey smarthomehub, de gratis Duux-app voor smartphone en de Duux-app voor Homey. Deze laatstgenoemde app is gratis te downloaden uit de Homey appstore. Eenmaal geïnstalleerd kun je de producten koppelen met Homey en direct Flows aanmaken. Mocht je hiervoor inspiratie zoeken dan vind je op de website van Duux een aantal voorbeeldflows. Onder meer de Beam luchtbevochtiger, Blizzard airco, Bora luchtontvochtiger, Bright luchtreiniger en Whisper ventilator worden ondersteund.