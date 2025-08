Beveiligingscamera’s en videodeurbellen van Ring krijgen dierdetectie

Ring lanceert Dierdetectie voor diverse beveiligingscamera’s en videodeurbellen. Dierdetectie is een nieuwe AI-gedreven functie binnen de Slimme Meldingen. Je kunt straks bij detectieopties zelf kiezen of dieren gedetecteerd moeten worden of beweging door dieren juist uitschakelen zodat je geen valse meldingen krijgt. Dierdetectie is straks beschikbaar voor iedereen die een Ring Home-abonnement heeft.

Volgens Ring hebben klanten straks volledige controle over de opname- en meldingsinstellingen met betrekking tot dieren. Dit was volgens de fabrikant een veelgevraagde functie onder klanten. De nieuwe functie Ring Dierendetectie zal stapsgewijs worden uitgerold, startende vanaf 7 augustus. De functie komt naar de volgende beveiligingscamera’s en videodeurbellen van Ring: