Apple wil dat je niet langer ‘Hey’ hoeft te roepen naar Siri

Net als het roepen van de Google Assistant met ‘Hey Google’ of ‘Ok Google’, roep je de spraakassistent Siri met ‘Hey Siri’. Dit in tegenstelling tot Alexa, de spraakassistent van Amazon. Daar is een simpele ‘Alexa’ voldoende om de spraakassistent te laten luisteren. Apple wil nu ook de richting van Alexa op. Het bedrijf werkt op dit moment aan de mogelijkheid om de spraakassistent alleen te kunnen oproepen met ‘Siri’. Zonder ‘Hey’ ervoor dus.

Siri zonder de Hey

Om de spraakassistent Siri alleen te kunnen laten luisteren door de naam te roepen zijn er ingrijpende wijzigingen nodig, aldus Apple bij Bloomberg. De kunstmatige intelligentie moet flink aangepast worden om in alle mogelijke zinnen, geroepen door verschillende accenten en dialecten, het woord Siri te kunnen herkennen. Dit vraagt flink wat aanpassingen aan de spraakassistent Siri. Apple schijnt de nieuwe manier van aanroepen volop te testen met eigen medewerkers. Zo kan het bedrijf volop data verzamelen voor de spraakassistent.

Voorlopig moet je nog even wachten om Siri enkel bij de naam op te roepen. Apple verwacht de functie volgend jaar, of het jaar daarna te kunnen uitrollen. Apple werkt daarnaast aan meer mogelijkheden om Siri te integreren in third-party apps en diensten.

