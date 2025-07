Anker SOLIX introduceert Solarbank 2 AC en Solarbank 3 Pro energieopslagoplossingen

Anker SOLIX Solarbank 2 AC

De Solarbank 2 AC (€1.099) is geschuikt voor wie zonne-energie efficiënt wil opslaan. Het hoofdsysteem heeft een opslagcapaciteit van 1,6 kWh en gebruikt duurzame LFP-accu’s met 6.000 laadcycli. Dankzij de AC-koppeling en 1.200W bidirectioneel laden/ontladen (800W output, 1.200W input) koppel je hem eenvoudig aan bestaande PV-systemen. Je kunt de capaciteit uitbreiden tot maximaal 15 kWh met extra accu’s. Een slimme meter zorgt voor optimaal gebruik, wat jaarlijks volgens Anker zelf tot €451 aan besparing kan opleveren. De installatie is plug-and-play en de IP65-certificering maakt hem geschikt voor buitengebruik.

Anker SOLIX Solarbank 3 Pro

De Solarbank 3 Pro (€1.799) is een modulaire systeem en biedt een 3.600W AC input en kan uitgebreid worden tot 16 kWh met modules van 1.6 kWh of 2.688 kWh (basis 2.7 kWh). Net als de Solarbank 2 AC ondersteunt de Pro-versie 1.200W bidirectioneel laden/ontladen. Met de AnkerIntelligence AI en dynamische energietariefcompatibiliteit (nu al beschikbaar voor de Pro) kun je tot €827 extra besparen. De IP65-certificering en 6.000 laadcycli garanderen volgens de fabrikant betrouwbaarheid. De Solarbank 3 Pro biedt 4 MPPT-kanalen voor tot 8 zonnepanelen, wat voor nieuwe gebruikers een jaarlijks gebruik van 3.511 kWh groene stroom kan opleveren, met een potentiële besparing tot €1.404.

Voor beide systemen is de Anker SOLIX slimme meter nodig voor realtime energiebeheer via de Anker-app. Vanaf midden augustus is ook de Anker SOLIX P1 meter verkrijgbaar, die het verzamelen van realtime gegevens over energieverbruik verder zal optimaliseren.