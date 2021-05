Samsung stop met updates voor de Samsung Galaxy S8 en S8 Plus

Samsung heeft de twee smartphones in de Galaxy S8-serie verwijderd van de updatelijst, waarmee de ondersteuning voor de toenmalige toptoestellen nu ten einde is. Het afgelopen jaar kregen de twee toestellen ieder kwartaal een update, maar daar is de Zuid-Koreaanse fabrikant nu helemaal mee gestopt. In 2017 lanceerden beide toestellen met Android 7.0 Nougat. In februari 2018 verscheen Android 8.0 en in februari 2019 kwam de Android 9.0-update met de nieuwe OneUI-schil van Samsung. Daarna volgden Android-beveiligingsupdates. Android 10 en 11 zijn nooit verschenen voor deze smartphones uit 2017.

Onlangs deed Samsung de belofte om voor ieder Galaxy-toestel drie grote Android-updates uit te brengen en vier jaar beveiligingsupdates. Voor de S8-serie heeft Samsung de vier jaar beveiligingsupdates al aangehouden. Heb jij een Galaxy-toestel in de Z-, S,- Note-, A-, M-, XCover- en Tab-series vanaf 2019? Dan krijg je sowieso drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

Laatste beveiligingsupdate van april 2021

De Samsung Galaxy S8 en S8 Plus hebben als laatste update de beveiligingspatch van april 2021 gekregen. Het doek is nu definitief gevallen voor de smartphones. Om maar even aan te geven hoeveel kleiner de smartphones toen waren en hoe snel de technologie vordert. De Galaxy S8 verscheen met een scherm van 5,8-inch en kwam met een enkele camera van twaalf megapixel achterop. Het Plus-model beschikte over een scherm van 6,2-inch. Inmiddels zijn smartphones vele malen groter geworden en is een camerasysteem met vier camera’s achterop eerder regel dan uitzondering.

In een nostalgische bui? Lees ook onze review van de Samsung Galaxy S8 uit 2017.