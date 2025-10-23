Samsung onthult de Galaxy XR-headset voor 1800 dollar

Recent hebben jullie kunnen lezen over de vooraankondiging (link) en gisteren heeft Samsung officieel de Galaxy XR onthuld, als eerste product gebouwd op het nieuwe Android XR-platform (ontwikkeld door Samsung, Google en Qualcomm Technologies). XR staat voor Extended Reality (overkoepelende term voor alle technologieën die de echte en virtuele wereld combineren, zoals virtual reality, augmented reality en mixed reality). De Galaxy XR biedt een breed scala aan ervaringen die zijn geoptimaliseerd voor XR, zoals:

Reizen en zoeken met Google Maps: Gebruikers kunnen Gemini gebruiken als gids om naar elke plek op Google Maps te navigeren en te vragen naar persoonlijke suggesties over plaatsen in de buurt terwijl ze de wereld verkennen in meeslepende 3D-kaarten. Je kunt meer te weten komen dankzij AI: Gebruikers kunnen Gemini natuurlijk vragen om content te vinden die ze willen zien op YouTube en om meer informatie te krijgen over de video die ze aan het bekijken zijn, waardoor ze rijkere leer- en entertainmentervaringen krijgen. Je kunt meer bekijken met video pass-through en Circle to Search: In de pass-throughmodus kunnen gebruikers de fysieke wereld om hen heen zien en met hun hand een cirkel tekenen om direct informatie op te zoeken over alles wat ze voor zich zien. Video’s en foto’s automatisch omzetten in 3D: Breng foto’s en video’s tot leven door 2D-beelden om te zetten in 3D. Zo worden herinneringen meeslepende ervaringen of kun je ze op geheel nieuwe manieren vormgeven. De bril ondersteunt een groot scala aan Google-apps, maar ook creatieve software en zelfs streamingdiensten en games.

Specificaties

Chip: Snapdragon XR2+ Gen 2 Platform

Scherm: 3,552 x 3,840 pixels, 27 million pixels Micro-OLED

Geheugen: 16 GB

Opslag: 256 GB

Batterij: Tot 2 uur bij algemeen gebruik. Tot 2.5 bij het kijken van video.

Connectiviteit: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Gewicht: 545 gram

Prijs en beschikbaarheid

Galaxy XR is vanaf 21 oktober alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten en Korea voor 1800 dollar en is voorlopig niet beschikbaar in de Benelux.