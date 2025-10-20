Nieuws Mobile Android

Samsung Galaxy Event brengt morgen Android XR-headset

20 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
Samsung World Wide Open

Morgenavond tijdens het Samsung Galaxy Event krijgen we eindelijk 'Project Moohan' van Samsung te zien, de nieuwe VR-headset van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Galaxy VR Android XR

Het Samsung Galaxy Event van 21 oktober draait volgens het merk om ‘Worlds Wide Open’, een nieuw tijdperk van multimodale AI. Het merk wil een nieuw tijdperk inluiden en introduceert morgen een nieuwe categorie van AI-native apparaten. De basis hiervan is Android XR, een nieuw besturingssysteem waarin AI vanaf de basis in ingebouwd. Android XR staat voor ‘Android extended reality’ en is een besturingssysteem ontworpen door Google, Qualcomm en Samsung. Niet voor telefoons, maar voor VR-headsets en andere slimme brillen. Samsung heeft alvast een teaser laten zien in de onderstaande video op YouTube.

Project Moohan

Samsung zelf werkt al tijden aan ‘Project Moohan’ dat alledaags gebruik met meeslepende nieuwe ervaringen moet bieden. Het brengt het potentieel van XR tot leven en biedt consumenten een nieuwe dimensie van mogelijkheden. Een beetje vaag natuurlijk, maar we weten dat het gaat om een nieuwe VR-headset. Je kan het waarschijnlijk een beetje vergelijken met de Apple Vision. Project Moohan gaat waarschijnlijk de Galaxy VR heten. Wat je precies allemaal kan doen met Android XR, Galaxy VR en de vele AI-mogelijkheden gaan we morgen zien. Je kan op 21 oktober inschakelen om 22.00 uur E.T. inschakelen op het YouTube-kanaal van Samsung. Let wel, dan is het hier woensdag de 22e om 04.00 uur in de nacht.

