Polar lanceert Grit X Pro en komt met updates voor Vantage V2

De Polar Grit X is sinds april 2020 op de markt en dus was het inmiddels tijd voor een update voor het sporthorloge in de vorm van een Pro-versie. De Polar Grit X Pro komt in een reguliere versie en in een ‘Titan’-versie. Deze laatste heeft een lichtere behuizing (12 procent) en is geproduceerd uit ultrasterk titanium en komt met twee polsbandjes (FKM en leder).

De Polar Grit X Pro beschikt over een premium design met krasbestendig Sapphire glas en is ontworpen voor zware omstandigheden (MIL-STD-810G). Het is waterresistant tot 100 meter en kan tegen temperaturen tussen de -20 en 50 graden Celsius. De batterij gaat 40 uur mee met gps en hartslagmeting aan en tot 100 uur met opties voor energiebesparing. Uiteraard is dit een sporthorloge en dus zijn er uitgebreide opties voor locatie, navigatie, training load, herstel, slaap en vermogen aanwezig. Alle denkbare mogelijkheden op het gebied van conditie, prestatie, voortgang en trainingszones zijn op dit uitgebreide sporthorloge aanwezig.

Alhoewel in de basis een sporthorloge is, komt het wel met essentiële smartwatchfuncties. Je krijgt push-notificaties vanaf je smartphone voor berichten, muziekbediening en bijvoorbeeld weersvoorspellingen. Apps downloaden kan echter niet. Wel kan je de Polar Grit X Pro verbinden met diverse externe applicaties zoals Strava, MyFitnessPal, Nike+ en de app Komoot voor je navigatie.

Advertentie

Polar Vantage V2 Shift Edition

De eerder gelanceerde Polar Vantage V2 (499,90 euro) krijgt een nieuwe Shift Edition in de kleuren Silver en Black met quick release-bandjes. Gebruikers van de Polar Vantage V2 kunnen hun horloge updaten met een software-update waarmee alle nieuwe functionaliteiten van de Polar Grit X Pro ook naar de Vantage V2 komen. Denk aan de Outdoor functionaliteiten als de barometrische altimeter, locatie coördinaten, daglichttijden en kompas, de nieuwe navigatie en Track Back-functie waarmee je het startpunt altijd weer zult vinden en de nieuwe hartslagsensormodus voor koppeling via bluetooth met sportschoolapparatuur of mobiele apps.

De Polar Unite van 149.90 euro tenslotte krijgt nieuwe functies als Weekly Summary, Energieverbruik en de hartslagsensormodus.

Prijs en beschikbaarheid

De Polar Grit X Pro is vanaf vandaag te preorderen op Polar.com in de kleuren Nordic Copper, Black DLC en Arctic Gold voor 499,90 euro. De Grit X Pro Titan kost 599,90 euro.

De Polar Vantage V2 Shift Edition is binnenkort verkrijgbaar in de kleuren Silver en Black voor 549,90 euro. Je kunt ook je bestaande Vantage V2 upgraden met de Shift Edition-bundel vanaf 49,90 euro.