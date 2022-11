Oppo lanceert 5G CPE T1a: 5G-router met WiFi 6

De Oppo 5G CPE T1a is de nieuwste toevoeging aan het assortiment van Oppo. Dit keer geen smartphone, maar een zogenaamde 5G-router. Plaats er een simkaart in en je hebt op locatie je eigen wifi-netwerk tot je beschikking. Handig voor flexibel werken, maar ook voor op vakantie. Het is geen draagbaar apparaat overigens. Je moet deze 5G-router echt aan het stroom hangen.

De Oppo 5G CPE T1a is uitgerust met de Qualcomm Snapdragon X55 5G 7nm-chipset. De OPPO 5G CPE T1a gebruikt het 5G-signaal en zet deze om in een Wi-Fi 6-signaal (802.11ax). Hierdoor zijn draadloze upload- en downloadsnelheden mogelijk tot 4,1Gbps. Met de snelste SA- en NSA-normen kunnen HD-films van 2GB worden gedownload met een hoge snelheid, lage latentie en betere dekking.

De router is uitgerust met O-Reserve-technologie van Oppo zelf. Dit algoritme kiest van de acht antennes de beste vier voor de snelste en beste verbinding. De 5G-signaalversterking kan ook 6,7dBi 3 bereiken, waardoor gebruikers betere en stabielere verbindingen krijgen. De router opnieuw opstarten is volgens Oppo niet nodig dankzij real-time probleemdetectie en automatische netwerkreparaties. De Oppo 5G CPE T1a is tevens uitgerust met een poort voor WAN/LAN en een poort voor gigabit LAN-verbindingen. Zo kun je ook bedrade apparaten aansluiten.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De OPPO 5G CPE T1a is per direct verkrijgbaar bij de OPPO e-store en vanaf begin november bij T-Mobile tegen een adviesprijs van 369 euro.

Lees meer over Oppo.