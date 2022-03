Meta en Ray-Ban brengen slimme bril naar België

De nieuwe slimme bril heet Ray-Ban Stories en komt naar vier nieuwe landen waaronder België. Ook worden er nieuwe kleurvariaties, lenzen en nieuwe softwarefuncties geïntroduceerd. Wat kun je nu precies met deze slimme bril? De slimme bril kun je gebruiken om momenten vast te leggen, te delen en te beluisteren. De slimme bril is dan ook uitgerust met dubbele camera’s aan boord.

De Ray-Ban Stories gebruik je om foto’s en video’s vast te leggen en beschikt over open-ear luidsprekers voor audio en drie ingebouwde microfoons voor gesprekken en video’s. De slimme bril is zo ontworpen dat je al deze technologie nauwelijks kunt zien. Via de bijbehorende Facebook View-app (iOS en Android) kun je op een eenvoudige wijze je gemaakte beelden en video’s importeren, bewerken en delen met elke sociale app op je telefoon. Volgens beide bedrijven is de Stories ontworpen zonder afbreuk te doen aan stijl, comfort en esthetiek.

Je kunt bij de slimme bril namelijk kiezen tussen 28 verschillende stijl-, kleur- en lensvariaties. De slimme bril is in bekende monturen verkrijgbaar, zoals de Ray-Ban Wayfarer, maar ook in de Round- en de Meteor-stijl. Je kiest dus in feite een bril van Ray-Ban uit, die je vervolgens met de slimme technologie van de Stories kunt uitdossen. Het werkt ook voor brillenglazen op sterkte. Kies uit transparant, G15-filter, gepolariseerde glazen, gradiënt glazen en Transitions Light Intelligent Lenses.

Ray-Ban Stories – Prijs en beschikbaarheid

De Ray-Ban Stories is verkrijgbaar vanaf 329 euro en is vanaf vandaag verkrijgbaar in België in verschillende fysieke en online winkels als Ray-Ban.com. De slimme bril is in Nederland (nog) niet verkrijgbaar.