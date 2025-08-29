Nieuws Mobile Android Smartphones

De zeemeermin staat voorop bij de Oppo Reno 14 Series

29 augustus 2025 2 Minuten 0 Reacties
Oppo Reno 14

Wij keken ook even raar op bij dit persbericht, maar het staat er echt. De Oppo Reno 14 Series heeft een ontwerp dat is geïnspireerd op zeemeerminnen.

Oppo Reno 14 Oppo Reno 14 FS Oppo

Volgens Oppo komen esthetiek en technologie samen bij de nieuwe smartphones in de Oppo Reno 14 Series. AI Flash Photography en een ontwerp dat is geïnspireerd op zeemeerminnen zijn de twee kenmerkende eigenschappen van de toestellen.

De Oppo Reno 14 Series brengt volgens Oppo de trendy zeemeermin-esthetiek tot leven met het gloednieuwe Iridescent Mermaid Design. Om een mystieke uitstraling te creëren, ontwikkelde het merk het Iridescent Glow Process, een geavanceerde techniek die twaalf verfijnde coatingprocessen combineert. Door middel van vijf precisie-gecreëerde productiefasen worden ultrafijne optische texturen gegraveerd op microscopisch niveau, wat resulteert in vloeiende lichtbrekingen die de achterkant zijn kenmerkende en glinsterende afwerking geven. De smartphones in deze serie zijn stof- en waterbestendig van IP66 tot IP69.

Oppo Reno 14 en Reno 14 FS

Het merk trapt de nieuwe smartphoneserie af met twee nieuwe modellen, namelijk de Oppo Reno 14 5G en de Reno 14 F(S). Beide smartphones hebben een amoled-scherm van respectievelijk 6,59-inch en 6,57-inch en een chipset van respectievelijk de MediaTek 8350 en de Snapdragon 6 Gen 1. De batterij van 6.000 mAh is in beide toestellen hetzelfde en kan met SUPERVOOC-technologie snel worden opgeladen. Je kan kiezen uit 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen.

De hoofdcamera van 50 megapixel en ultragroothoekcamera van acht megapixel wordt alleen bij de reguliere Oppo Reno 14 uitgebreid met een 3.5x telephoto camera van 50 megapixel. Daarnaast beschikken de smartphones over AI Flash Photography. Dit moet de gebruiker meer creatieve vrijheid geven. De smartphones zijn uitgerust met meerdere flitsers, waaronder een focusflitser. Dit levert volgens Oppo een tot 10 keer helderder beeld af dan de vorige generatie en zorgt voor een effectieve onderwerpverlichting. AI helpt verder om alle momenten in je leven vast te leggen.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe zeemeerminsmartphones van Oppo zijn per direct verkrijgbaar in de kleuren Luminous Green, Opal White (Reno 14) en Opal Blue (Reno 14FS) voor de volgende prijzen:

  • Reno14 5G 512GB – 649 euro
  • Reno14 5G 256GB – 599 euro
  • Reno14 FS 5G 512GB – 449 euro
  • Reno14 F 5G 256GB – 399 euro

