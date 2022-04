Extra laag van beveiliging

Via de gratis opslag zijn je bestanden al goed beveiligd. Is dit niet voldoende en wil je al je bestanden versleuteld en beveiligd met een wachtwoord opslaan? Kijk dan eens naar het pCloud Encryptie-abonnement, ook wel pCloud Crypto genoemd. Hiermee kun je gevoelige bestanden op elk apparaat versleutelen en onzichtbaar maken voor anderen.

Of het nu gaat om werkgerelateerde of persoonlijke documenten, video’s en foto’s. Je wilt deze gevoelige gegevens veilig bewaren. Via pCloud Crypto wordt er client-side versleutelingssoftware gebruikt die niemand kan hacken. Zelfs de beheerders van pCloud hebben geen toegang tot je bestanden. pCloud heeft bij de lancering van dit Encryptie-abonnement hackers van over de hele wereld uitgedaagd om het encryptiesysteem op de proef te stellen. Deelnemers van topuniversiteiten als Berkeley, MIT en Boston, samen met 613 andere organisaties, zijn er geen van allen in geslaagd om in te breken. Je gegevens zijn dus echt veilig bij pCloud.

Voor jou als gebruiker is het gebruik van de versleutelde mappen zeer eenvoudig, net zo gemakkelijk als het kopiëren van een bestand. Plaats ze in de speciale encryptiemap en je bestanden zijn uiterst effectief beveiligd. Kies uit twee verschillende pCloud Encryptie-abonnementen. Jaarlijks kost dit abonnement 49,99 euro, maar je kunt ook direct een lifetime-abonnement afsluiten voor 125 euro. Zo ben je voor altijd verzekerd van onbreekbare versleuteling van militaire kwaliteit via client-side versleuteling, zero-knowledge privacy en een zeer gebruiksvriendelijke manier van bestanden versleutelen en ontsleutelen.