Wishlist 2023 – vijf films om naar uit te kijken

Oppenheimer

Met de nucleaire dreiging weer op het hoogste niveau sinds de Koude Oorlog is de nieuwe film van Christopher Nolan plots bijna angstaanjagend actueel. Cillian Murphy (de Scarecrow in de drie Batman-films van Nolan) kruipt in de huid van Robert J. Oppenheimer, de man die tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgroeide tot de ‘vader van de atoombom’. Krijgen we na het onnavolgbare Tenet met deze biopic een meer conventionele film van Nolan? Het budget van 100 miljoen dollar is in vergelijking vrij bescheiden, maar een non-lineaire vertelling lijkt bij Nolan zo goed als onvermijdelijk en wie weet hoe een duik in het brein van Oppenheimer (op de poster zien we hem alvast in een zee van explosies staan) er door zijn lens uit zal zien.