Toon’s Sittard: Een kleine stad, een lieve stad

Zeker niet een hoofdrol

Dat het inpassen van markante plekken die van betekenis zijn (geweest) in iemands leven, veelal bij de geboorteplaats begint, is op zich niet vreemd. Het is begrijpelijk dat een stadje als Sittard daar een grote rol in vervult, maar zeker niet een hoofdrol. In het kader van 100 jaar Toon Hermans, welke in verschillende tv-delen vanaf eind 2016 werd uitgezonden, ging Karin Bloemen naar Sittard. En vertelde ze verhalen over zijn jeugd. In zijn optredens, liedjes, gedichtjes en boeken betuigt Toon zijn liefde voor de stad. Een inspiratiebron betrof hier het dagelijkse leven, de stadstypes en de feesten, zoals de Sint Rosakermis, de Sint Joepmarkt en de processies. Zo zei hij eens: ‘Ik heb in Amsterdam een boel applaus gehad, maar ik ben iemand van een kleine stad, een lieve stad’. Een moeilijkheid is dat ondertussen het nodige is veranderd. In Sittard is bouw gesloopt, zoals de chique villa Zomerlust waar hij werd geboren. Straten die opnieuw zijn ingericht. Dat maakt het in kaart brengen van het verleden er niet eenvoudiger op. Foto’s van vroeger moeten beelden van nu aanvullen.