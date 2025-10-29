Ontwikkelingen in de loop der tijden

De volgende ontwikkeling was die in de middeleeuwen. Paus Gregorius III verplaatste in de achtste eeuw Allerheiligen van 13 mei naar 1 november. Dan is 31 oktober de dag daarvoor. De Schotten spraken in die tijd van All Hallows Eve, de avond voor Allerheiligen. Later samengetrokken tot Halloween.

Het waren tijden met veel bijgeloof. Men meende toen dat de grenzen tussen het gewone en spirituele rijk konden vervagen waardoor de geesten, spoken en doden onze wereld konden betreden. Om hen weg te jagen, en ook wel om met de doden te verbroederen, werd er gekostumeerd gefeest. De vermommingen hadden zo wel tot doel de kwade geesten te verdrijven en te voorkomen dat je door hen opgegeten werd.

Het Halloween-gebeuren sudderde in latere eeuwen door met zo zijn ups en downs. In de 19de eeuw werd Halloween populair in de Verenigde Staten. Het festijn ontwikkelde zich tot een complete griezelcultus. Ons Nederlandse Halloween is daar de afgelopen decennia uit overgewaaid.

Eind jaren zeventig ontstonden de fameuze Halloween-films. Met als bekendste de cyclus waarin de ontsnapte psychopaat Michael Myers met eng masker tieners aan messen rijgt.