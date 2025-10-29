31 Oktober en de dagen er om heen is het Halloween. Dat betekent lekker eng griezelen, akelige buitenissige kostuums, macabre optochten, versierde huizen, huiverparty’s en zelfs speciale horrorfilmavondjes. Dat roept om een pakkende videoreportage of clip met stemmige muziek en geluidseffecten. In feite heel goed te doen als je maar rekening houdt met matig licht en de soms grote contrasten.
Halloween vindt zijn oorsprong in het oud Keltische festival Samhein meer dan 2.000 jaar geleden. Dat is een religieus feest om de oogst aan het einde van de zomer te verwelkomen en het voorbereiden om de geesten van de winter. De oude Kelten staken zich in bizarre kostuums en droegen maskers om spoken en de boze geesten te verdrijven. De vieringen begonnen altijd de avond voor het aanbreken van de herfst/winter. Dat is 31 oktober, ongeveer halverwege tussen de herfst-equinox, wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat en de winterzonnewende gaande is.
Ontwikkelingen in de loop der tijden
De volgende ontwikkeling was die in de middeleeuwen. Paus Gregorius III verplaatste in de achtste eeuw Allerheiligen van 13 mei naar 1 november. Dan is 31 oktober de dag daarvoor. De Schotten spraken in die tijd van All Hallows Eve, de avond voor Allerheiligen. Later samengetrokken tot Halloween.
Het waren tijden met veel bijgeloof. Men meende toen dat de grenzen tussen het gewone en spirituele rijk konden vervagen waardoor de geesten, spoken en doden onze wereld konden betreden. Om hen weg te jagen, en ook wel om met de doden te verbroederen, werd er gekostumeerd gefeest. De vermommingen hadden zo wel tot doel de kwade geesten te verdrijven en te voorkomen dat je door hen opgegeten werd.
Het Halloween-gebeuren sudderde in latere eeuwen door met zo zijn ups en downs. In de 19de eeuw werd Halloween populair in de Verenigde Staten. Het festijn ontwikkelde zich tot een complete griezelcultus. Ons Nederlandse Halloween is daar de afgelopen decennia uit overgewaaid.
Eind jaren zeventig ontstonden de fameuze Halloween-films. Met als bekendste de cyclus waarin de ontsnapte psychopaat Michael Myers met eng masker tieners aan messen rijgt.
‘s avonds en binnenshuis
Griezelen doe je in het donker. In het geval van Halloween ‘s avond met optochten, engerds langs de deuren, spookachtig versierde huizen en party’s. Een kleurrijk festival dat het echt moet hebben van de kostuums, maskers en lichteffecten.
Omdat allemaal goed te videofilmen of fotograferen raden wij in de eerste plaatst een lichtsterk objectief aan. Een F1.4 of F1.8 eventueel F2.8. Dan de native dual gain en ISO-waarde met het bijbehorende dynamischbereik. Hogere ISO-waarden van 3200-6400 zijn vaak toch wel echt nodig. Kies bij video de native dual gain bedoeld voor lichtzwakke omstandigheden. Bij fotografie de digitale gevoeligheid flink opdraaien. En in geval van analoog minimaal ISO 400-800 en als he kan ISO 3.200.
Op straat heb je toch echt nog wat licht nodig. In totaal donker vallen de resultaten meestal tegen. Veel beeldruis, vlakke kleuren en nauwelijks contrast. Ophelderen met een lampje kan helpen. Let er op dat het te veel versterken van de gevoeligheid of bij lichten het Halloween-effect te niet kan doen. Binnenhuis en op feestlocaties is er meestal meer licht voor handen. Maak daar dan ook gebruik van. In geval van contrastrijke opnamesituaties een zo breed mogelijk dynamischbereik inzetten. Zo nodig onder- of overbelichten.
Objectieven
Zoals gezegd hoe lichtsterker het objectief des te beter. In het algemeen zal een F2.8 standaardzoom van 28-70/80 mm (kleinbeeld) prima voldoen. Wij gebruiken zelf graag een lichtsterke 50 mm primelens. Met een grothoek kom je lekker bovenop de griezeligheid. Pas wel op dat de spoken jou als video/fotograaf niet grijpen. Een zonnekap is in verband met reflecties en botsende menigte geen overbodige luxe.
Onderwerpen
Nu die zijn er legio. Hoogtepunten zijn optochten en speciale horror-kostuumparty’s. Verklede kinderen en eng volk aan de deur doen het altijd goed. Buurten maken er regelmatig een wedstrijd van wie het mooist/engst versierd en verlicht is. Vaak vinden er ook kleine optredens van heksen, griezels en spoken plaats.
Een categorie apart vormen de speciaal voor Halloween geconstrueerde helse machines. Zij spuwen vuur, werpen laserstralen, zijn prachtig geconstrueerd en worden bemand door macabere figuren. Echt de moeite waard. Vergeet tot slot de soundtrack niet. Feestjes en attracties bieden vaak zelf al eng geluid. Anders valt er voor de montage het nodige aan griezeltracks en geluidseffecten te downloaden.
Blijf je liever thuis achter de griezelbuis dan bieden de kabelaars en omroepen een aardige collectie op Halloween afgestemde horrorfilms.
