Leica brengt speciale edities Leica Q2 Ghost uit

Het ontwerp van de Leica Q2 Ghost is een eerbetoon aan een iconisch duikhorloge dat onder kenners bekend staat als “Ghost Bezel”. Geïnspireerd door het legendarische klassieke horloge met zijn zeer zeldzame grijze bezel (ring rond de wijzerplaat), hebben de Leica-ontwerpers, samen met Hodinkee, de elegante en discrete kleurstelling van deze speciale editie gecreëerd.

De camera is uitgerust met een stijlvolle grijze lederen bekleding van fijn rundleer met een natuurlijke textuur en is voorzien van een speciale coating om de camera op een betrouwbare manier te beschermen tegen weersinvloeden. De bovenkant en het objectief zijn in onopvallend lichtgrijs gelakt en het rode Leica logo is bewust weggelaten. De speciale editie omvat een draagriem rondgeweven van grijs garen met een stabiele sleutelhangerband. Technisch gezien is de Leica Q2 Ghost identiek aan het standaardmodel van de Leica Q2.

Als tweede variant presenteert Hodinkee de Leica Q2 “Ghost” Set van Hodinkee. De wereldwijd tot slechts 150 sets beperkte oplage is versierd met een opdruk van Leica op de bovenplaat. Bovendien getuigen twee gravures in het display glas van het exclusieve karakter: zij tonen het speciale serienummer tussen 001/150 en 150/150 en de naam van de set. De Leica Q2 “Ghost” Set van Hodinkee bevat ook een zilveren duimsteun, een grijze draagriem en wordt geleverd met een certificaat van echtheid.

Advertentie

Prijzen en beschikbaarheid

De Leica Q2 Ghost is vanaf 8 december 2022 verkrijgbaar bij de Leica Store Amsterdam en de Leica Store Lisse. De verkoopprijs is 5.950 euro. De Leica Q2 “Ghost” Set by HODINKEE zal exclusief en beperkt verkrijgbaar zijn op de Hodinkee website vanaf 15 november 2022