TCL lanceert P635- en P638-series lcd tv’s

TCL P635 series

Deze nieuwe serie is verkrijgbaar in de formaten 75”, 65”, 55”, 50” en 43” en komt met Google TV als smart tv-platform, inclusief de Google Assistant. Ook beschikken de televisies over de 4K-resolutie, HDR 10-ondersteuning en Dynamic Color Enhancement waarmee de kleurweergave geoptimaliseerd wordt. De P635-serie is uitgerust met HDMI 2.1 en ALLM (Auto Low Latency-modus), waarmee de grafische kaart van de gameconsole of pc de tv automatisch in de gamemodus kan zetten voor een supersnelle game-invoervertraging van minder dan 15 ms. Op het gebied van audio wordt Dolby Audio ondersteund. De nieuwe P635-serie een randloos ontwerp, zonder frame aan de voorkant voor een groter scherm en meer beeld. Het designconcept maakt gebruik van metaal.