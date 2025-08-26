Lifestyle tv’s – Design en functionaliteit komen samen

Wat is een lifestyle tv?

Lifestyle tv’s onderscheiden zich ten eerste door hun vormgeving. In plaats van logge toestellen zijn het vaak slanke, lichte modellen met een modern of juist subtiel uiterlijk. Hierdoor gaan ze op in het interieur in plaats van de aandacht op te eisen. Denk aan modellen met zachte kleuren, afgeronde hoeken of verwisselbare lijsten die je kunt afstemmen op de stijl van de kamer, maar ook aan schermen die kunstwerken kunnen weergeven of andere instelbare achtergronden die perfect kunnen matchen met het interieur in de desbetreffende kamer. De grote televisie in de woonkamer kan natuurlijk ook een lifestyle tv zijn, maar in dit artikel bekijken we specifiek de kleinere schermen voor erbij. In een keuken kan een strak wit scherm bijvoorbeeld perfect harmoniëren met lichte keukenkastjes, terwijl in een kinderkamer een speelse kleur net dat extra accent geeft.

Doordat compacte lifestyle tv’s speciaal zijn bedoeld voor kleinere ruimtes, zijn ze vaak licht qua gewicht en eenvoudig te monteren. Een draaibare muurbeugel maakt het mogelijk om vanuit verschillende hoeken te kijken, bijvoorbeeld tijdens het koken of knutselen. Sommige modellen kunnen zelfs worden neergezet op een compact tafelstatief, waardoor je geen gaten in de muur hoeft te boren.