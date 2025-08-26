Lifestyle tv’s – Design en functionaliteit komen samen

Waar vroeger één groot toestel in de woonkamer het middelpunt voor het tv kijkende gezin vormde, zien we tegenwoordig ook kleinere, stijlvolle schermen die specifiek zijn ontworpen voor gebruik in andere ruimtes in huis. Denk bijvoorbeeld aan de keuken, thuiskantoor, de slaapkamer en zelfs in de kinderkamer. Een televisie in de keuken of slaapkamer? Jazeker, want bij deze lifestyle tv’s gaat het echt niet meer alleen om het tv kijken. Lifestyle tv’s combineren design, gemak en slimme functies. Denk aan slanke modellen die moeiteloos opgaan in het interieur of schermen in je kantoor die je gemakkelijk aan de muur kunt monteren zodat je meer werkruimte overhoudt. In de keuken zijn ze ideaal voor het volgen van kookvideo’s of het streamen van muziek tijdens het koken. In de kinderkamer kunnen ze veilig worden ingesteld met ouderlijk toezicht en educatieve apps, zodat kinderen op een leuke en leerzame manier media beleven.
Zoek je een scherm voor erbij? Denk dan eens aan een lifestyle tv. Zo heb je het beste van twee werelden. De functionaliteiten van je grote scherm, maar met een design dat op kan gaan in de omgeving.
Wat is een lifestyle tv?
Lifestyle tv’s onderscheiden zich ten eerste door hun vormgeving. In plaats van logge toestellen zijn het vaak slanke, lichte modellen met een modern of juist subtiel uiterlijk. Hierdoor gaan ze op in het interieur in plaats van de aandacht op te eisen. Denk aan modellen met zachte kleuren, afgeronde hoeken of verwisselbare lijsten die je kunt afstemmen op de stijl van de kamer, maar ook aan schermen die kunstwerken kunnen weergeven of andere instelbare achtergronden die perfect kunnen matchen met het interieur in de desbetreffende kamer. De grote televisie in de woonkamer kan natuurlijk ook een lifestyle tv zijn, maar in dit artikel bekijken we specifiek de kleinere schermen voor erbij. In een keuken kan een strak wit scherm bijvoorbeeld perfect harmoniëren met lichte keukenkastjes, terwijl in een kinderkamer een speelse kleur net dat extra accent geeft.
Doordat compacte lifestyle tv’s speciaal zijn bedoeld voor kleinere ruimtes, zijn ze vaak licht qua gewicht en eenvoudig te monteren. Een draaibare muurbeugel maakt het mogelijk om vanuit verschillende hoeken te kijken, bijvoorbeeld tijdens het koken of knutselen. Sommige modellen kunnen zelfs worden neergezet op een compact tafelstatief, waardoor je geen gaten in de muur hoeft te boren.
Slimme schermen
De meeste compacte lifestyle tv’s zijn uitgerust met dezelfde slimme technologie als hun grotere tegenhangers. Denk aan ingebouwde apps voor streamingdiensten of tablet en spraakbesturing via populaire assistenten als Google Assistant. Zo kun je in de keuken een kookvideo starten met een simpel spraakcommando of in de kinderkamer educatieve programma’s of kinderseries laten afspelen. Voor kinderkamers is veiligheid natuurlijk extra belangrijk. Veel lifestyle tv’s bieden een mogelijkheid tot ouderlijk toezicht. Zo vind je er uitgebreide instellingen om schermtijd te beperken, specifieke apps te blokkeren of alleen kindvriendelijke inhoud te tonen. Een ander voordeel is dat lifestyle tv’s vaak draadloos werken en eenvoudig verbinding maken met andere apparaten in huis. Je kunt moeiteloos foto’s, video’s of muziek streamen, zonder gedoe met kabels.
Gaan op in de omgeving
Een belangrijke eigenschap van een lifestyle tv is dat het design net zo belangrijk is als de functionaliteit. Het is geen scherm dat pontificaal aanwezig is, maar juist opgaat in de omgeving. Zo zijn er televisies die eruit zien als een schilderij waarbij je zelf kan aangeven welke kunst er getoond mag worden, maar zijn er ook televisies die eigenlijk zelf al een meubelstuk zijn. Vooral Samsung is hier bedreven in met televisies als Samsung The Frame of Samsung The Serif, maar ook merken als LG, Sony, TCL en Philips zetten niet alleen qua design, maar ook qua functies steeds meer op lifestyle in. Zo heeft TCL met de Nxtframe ook een design-tv dat kunstwerken kan weergeven, heeft LG de transparante oled-schermen en ken je Philips van Ambilight. Bij Ambilight is de televisie uitgerust met een ledstrip aan de achterkant dat de kleur aanneemt van de kleuren op het scherm. Zo creëer je echt een immersieve ervaring. Ieder merk zet tegenwoordig in op lifestyle, waardoor een televisie veel meer is dan alleen een scherm voor het kijken naar je favoriete tv-programma.
Scherm voor erbij
Een lifestyle tv in de keuken, slaapkamer, kantoor of de kinderkamer is veel meer dan alleen een scherm. Of je nu tijdens het koken in de keuken een recept wilt volgen, in de kinderkamer een educatief programma wilt tonen of in de slaapkamer ontspannen een film wilt kijken, met de lifestyle-tv heb je overal in huis toegang tot entertainment. Het zijn schermen die niet overheersen, maar juist een onopvallende en praktische aanvulling vormen op het dagelijkse leven. Lifestyle tv’s bieden een perfecte balans tussen design, gebruiksgemak en veelzijdigheid. Ze maken het mogelijk om media en informatie slim te integreren in verschillende ruimtes, zonder dat je hoeft in te leveren op stijl of comfort.
Partnerbijdrage
Bij onze partner HelloTV kun je terecht voor een breed assortiment grootformaat televisies van vrijwel alle merken. Ook biedt de winkel een uitstekende installatie- en montagedienst om de televisie bij jou thuis aan de muur te krijgen.
Reacties (0)