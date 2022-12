Amerikaans bedrijf kondigt eerste ‘echt draadloze televisie’ aan

Het Amerikaanse Displace komt tijdens CES 2023 naar eigen zeggen met ’s werelds eerste echt draadloze televisie. Echt draadloos betekent ook zonder stroomkabel, en dat wordt mogelijk gemaakt dankzij het gebruik van oplaadbare batterijen. Deze batterijen – of eigenlijk een accu – moet het een maand lang uithouden op basis van zes kijkuren per dag.

De 55-inch televisie is voorzien van een 4K oled-paneel en komt zonder enige draden of aansluitmogelijkheden. Alle communicatie met de televisie is dan ook volledig draadloos. Toch is er wel een bedrade accessoire nodig. De tv communiceert namelijk met een draadloos basisstation dat aan het stopcontact gehangen dient te worden. Dit station is voorzien van een AMD CPU, een Nvidia GPU en ondersteuning voor Wi-Fi 6E. Een andere unieke functie is dat je volgens het bedrijf meerdere tv’s kunt combineren tot één nog groter scherm.

Welke software we kunnen verwachten is nog niet bekend, maar Displace belooft wel een echte revolutie op het gebied van bediening en interface. Er is dus nog een hoop onduidelijk, waaronder ook de prijs. Meer informatie volgt vanaf 3 januari, tijdens CES 2023.