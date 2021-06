Teufel viert 10 jaar in Nederland met aanbiedingen en inzamelactie

Teufel is al meer dan veertig jaar een vaste waarde in Berlijn in Duitsland, maar is sinds tien jaar ook actief in ons land. En deze tienjarige verjaardag moet natuurlijk gevierd worden. Via de webshop van het audiomerk kun je de komende maand profiteren van flinke kortingen en winacties. Deze gelegenheid wordt meteen aangegrepen om geld in te zamelen voor de Nederlandse non-profitorganisatie Sounds of Change. Sounds of Change zet muzikale projecten op in vluchtelingenkampen en andere kwetsbare gemeenschappen.

Teufel wil zich inzetten voor meer openheid, tolerantie en culturele diversiteit en heeft daarom een speakerset aan de Rotterdamse streetart-artieste Naomi King gegeven. Naomi kreeg de vrije hand om de speakerset volledig te customizen en het eindresultaat is de unieke Teufel x Naomi King Ultima 40. Deze set is niet te koop, maar wordt verloot onder de deelnemers van de inzamelactie. Van 31 mei tot en met 9 juni kun je een donatie doen aan Sounds of Change via de actiepagina waarna je kans maakt op deze unieke speakerset.

Deals bij Teufel

Uiteraard kun je ook profiteren van korting via de webshop van het Duitse audiomerk. En daar zitten leuke deals tussen. Tussen 31 mei en 9 juni is de Boomster te koop voor 209,99 euro in plaats van 349,99 euro of koop je de normale versie van de Ultima 40 hifi-towerspeakers van 499,95 euro nu voor 389,99 euro.