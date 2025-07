Teufel lanceert draagbare ‘Roon Ready’ hifi streaming speaker

De Teufel MOTIV XL is veel meer dan een bluetoothspeaker zoals de kleinere MOTIV GO die we eerder getest hebben. Het is namelijk de eerste draadloze luidspreker van Teufel met het ‘Roon Ready’ certificaat. Je kan dit model dus probleemloos in bestaande Roon-omgevingen opnemen. Daarnaast is er ondersteuning voor tal van streamingdiensten en interfaces met Spotify Connect, TIDAL Connect, AirPlay 2 en Google Cast. De speaker beschikt over een 3-kanaalssysteem met twee middenspeakers, twee tweeters en een 200 millimetere lange wokwoofer van kevlar voor de bas. Binnenin de MOTIV XL zorgen een digitaal-analoog-converter met een resolutie tot 24 bits/96 kHz en krachtige Class D eindversterkers met een totaal RMS-vermogen van 210 Watt voor kristalhelder geluid en een hoge impulsgetrouwheid. De door Teufel ontwikkelde Dynamore-technologie staat volgens Teufel daarnaast garant voor een verbluffend mooi stereopanorama.

Dit is zeker geen kleine speaker met een voorkant van meer dan een halve meter breed. Je kan dit model bedraad aansluiten via het stopcontact, maar dankzij de ingebouwde accu en in de behuizing ingebouwde draaggrepen kun je de MOTIV XL ook heel makkelijk meenemen onderweg. Via de accu kan je 13 uur muziek afspelen. Dankzij de line-in kun je ook een platenspeler, televisie of ander apparaat aansluiten. Ook is er een microfooningang aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel MOTIV XL is per direct verkrijgbaar voor 899 euro. Snelle beslissers krijgen 50 euro korting via de website van Teufel.