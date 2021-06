Sony komt met nieuwe draadloze oordopjes WF-1000XM4

Sony heeft vandaag nieuwe oordopjes aangekondigd: WF-1000XM4. Het gaat om draadloze, noise cancelling exemplaren met kunstmatige intelligentie. Hierdoor moet je er zowel goed muziek mee kunnen luisteren als mee kunnen bellen. Zelfs high-resolution audio behoort tot de mogelijkheden.

WF-1000XM4

De populaire 1000X-serie kent al een aantal succesvolle hoofdtelefoons en in-ears, maar daar komt nu een nieuwe telg bij: WF-1000XM4. Deze hebben volgens Sony dankzij de Integrated Processor V1 nog betere noise cancelling, waardoor je niet allerlei ruis en achtergrondgeluiden hoort en je je volop kunt focussen op je gesprek of muziek. Sony belooft dat de geluidsonderdrukking beter is dan Sony’s QN1e-chip, terwijl de processor minder energie gebruikt. De noise cancelling wordt ook geholpen door de 6mm-audiodriver die een 20 procent groter volume heeft, wat vooral op lage frequenties het verschil moet maken.

Muziek kan bovendien in high-resolution worden afgespeeld, want daarvoor is ondersteuning aanwezig. LDAC draagt drie keer zoveel data over als gewone Bluetooth-audio met een maximumsnelheid van 990 kbps. Als we Sony mogen geloven is de audoikwaliteit bijna net zo goed als bij een bekabelde verbinding. Dankzij DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine) en AI wordt er in ieder geval nog meer uit de muziek gehaald: elk instrument wordt herkend door de kunstmatige intelligentie en hoge tonen die bij compressie verloren gingen, worden hersteld voor een rijkere audiobeleving.

Sony Quick Attention

Door de toevoeging van kunstmatige intelligentie kunnen deze oordopjes automatisch de herrie die de wind soms geeft (bijvoorbeeld op de fiets) wegfilteren. Tijdens treinreizen kun je Quick Attention aanzetten, waarmee je zonder te praten even de muziek en noise cancelling uitzet om een omroepbericht te beluisteren. Er zit een geluidsdetecterende microfoon per oor op de oordopjes, waarmee het omgevingsgeluid, maar ook je eigen stemgeluid, wordt opgevangen en geanalyseerd. Dankzij speak-to-chat kun je even snel een latte bestellen, zonder dat je daarbij je oortjes uit je oor hoeft te peuteren. De oordoppen herkennen dankzij botgeleiding en AI dat jij praat en zullen tijdelijk de muziek en noise cancelling stoppen.

Sony belooft een batterijduur van 8 uur als je noise cancelling aan hebt staan. Zonder noise cancelling is dit nog langer. Het ontwerp van de oordopjes is zo gemaakt dat ze stabieler in het oor zitten dan eerdere oordopjes van Sony, waarbij ze ook een beter draagcomfort hebben. De oordoppen zijn gemaakt van polyurethaanschuim, waardoor ze zacht en elastisch zijn. Ze zijn bovendien kleiner en lichter, met een kleinere oplaadbox (40 procent kleiner dan de voorganger). Die box heeft een snellaadfunctie waardoor je in vijf minuten kunt opladen om weer een uur te luisteren. Je kunt ze ook opladen met draadloze Qi-technologie. De dopjes kunnen bovendien worden gebruikt in regen of bij sporten: ze zijn spatwaterbestendig.

Google Assistent en Alexa

Tot slot zijn de oordopjes compatel met Google Assistent en Alexa, waardoor je via spraakcommando’s bijvoorbeeld een smartphone kunt aansturen. Even een ander nummer opzetten, informatie opzoeken of een herinnering instellen kan dus gewoon met je oortjes in. Dankzij Fast Pair kun je bovendien met één tik de oordopjes koppelen via Bluetooth en hoor je hoeveel de resterende batterijduur is. Sowieso bestuur je deze oordopjes door middel van aanraken (de rechteroordop voor afspelen of pauzeren, de linkeroordop voor omgevingsgeluid).

WF-1000XM4 is vanaf juni 2021 in zwart en zilver verkrijgbaar in Nederland en België voor € 280.