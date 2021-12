Review: Tsakiridis Apollon & Alexander – ‘Afwisseling verheugt’

Audiofielen vormen een diergroep die altijd op zoek is naar verbetering. Dat is een goede zaak en evolutionair gezien niet verkeerd, want de continue aanpassing aan je leefomgeving vraagt steeds om meetmomenten, een nieuwe strategie en opvolgende investeringen in audio-apparatuur. Stilstaan in die aanpassing betekent uitsterven en dat is een lot dat de high-end liefhebber toch al bedreigt, in een wereld met steeds middelmatiger producten voor de grauwe consumentenmassa. Andere luidsprekers en versterkers doen je weer in je habitat passen en je bent dan weer voor een tijd het baasje van de roedel, want alle audiofiele vriendjes hebben weer een reden voor een bezoek.

De kosmos arrangeerde een ontmoeting met een setje van het Griekse merk Tsakiridis. Een sublieme set, samen met de hier toevallig aanwezige Elac AS-61 luidsprekers die met deze elektronica een supermatch vormen. Het bijkomende goede nieuws luidt dat het hier om een erg betaalbare set gaat. Dat is nog eens leuker dan een middeleeuwse prinses met een alcoholprobleem en de positiviteitsguru die dan in je ontwaakt gebood om de spullen dan maar op te gaan stellen en te tunen. De set werd neergezet en aangesloten op toevallig aanwezige luidsprekers. Op zo’n moment moet een set performen of in ieder geval de potentie laten horen. Zelfs koud uit de doos. Voordat de Elac’s aangesloten werden klonk het als een dweil. Latere ervaringen in de luisterruimte leerden dat de performance die de Tsakiridis-elektronica biedt erg afhankelijk is van de gekozen luidsprekers. De ‘foute’ luidsprekers kwamen met een enigszins warm, zompig en laid-back geluid. Alles waar je in audio niet op zit te wachten. De verkeerde reactie op zo’n geluidsbeeld is dan wat veel audiofielen en muziekliefhebbers doen. Die gaan aan de gang met kabels en alle denkbare accessoires die maar voorhanden zijn. Omdat je met kabels en accessoires binnen het 5 %-gebied opereert, is het onmogelijk om daarmee zo’n probleem op te lossen. Het ligt in principe ook niet aan die versterker of de luidsprekers, maar gewoon aan de match.