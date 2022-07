Review: Perpetuum Ebner 2020jubilee – Mit Freude entgegen

Historie

Dual en Perpetuum Ebner stammen uit dezelfde familie. In 1907 startten de broers Josef en Christian Steidinger in St. Georgen (Zwarte Woud) een fabriek. In 1911 gaan de broers uit elkaar vanwege een verschil van inzicht. De familie Steidinger had vanouds een klokkenmakerbedrijf. Josef richtte in 1911 een bedrijf op voor fijnmechanica. Ze maakten daar onder andere veren voor grammofoonmotoren. Na het vertrek van Josef zette Christian dit bedrijf voort. Ze ontwikkelden motoren voor grammofoons en een nieuwe vinding was een elektromotor die een veermotor aandreef. Dus, de zogenaamde Dual-motor. Vanaf 1937 ging het bedrijf ook draaitafels bouwen.

Josef stichtte het bedrijf Perpetuum en bouwde veermotoren en automatiek. Vanaf 1920 bouwde dit bedrijf al complete grammofoons en die werden vanaf 1934 elektrisch. Door het huwelijk van Hermine Steidinger (dochter van Josef) met Albert Ebner, kreeg het bedrijf de naam Perpetuum Ebner. Ebner had ook een bedrijf en dat werd samengevoegd met Perpetuum. In 1971 werden PE en Dual weer samengevoegd, maar beide merken verdwenen uiteindelijk van de markt. PE kwam terug in de markt in 2015 dankzij inspanningen van Wolfgang en Regina Epting. Dual is zeer recent opnieuw gestart, Elac is eveneens terug en EMT is altijd blijven bestaan, maar bouwt op dit moment geen draaitafels. Alfred Fehrenbacher, die in de tachtiger jaren de originele Dual draaitafels produceerde, is samen gaan werken met Audio Tuning (het bedrijf van Heinz Lichtenegger). Fehrenbacher gaat in het Zwarte Woud Pro-Ject draaitafels bouwen, maar ook de klassieke en wellicht nieuwe Dual draaitafels. Maar wel onder de naam Rekkord Audio.