Review: Opera Prima V2 – Klein en sierlijk

Warmer dan het lijkt

Qua design is deze Italiaan iets fijn en elegant, met een uitstraling die eerder neigt naar een designmeubel uit natuurlijke materialen. Fraai afgerond boven- en onderaan, zo deze is Prima V2 een wel heel sierlijk object. Het is iets helemaal anders dan pakweg de modernere, strakke lijnen van veel speakers die van grote Britse fabrikanten afkomstig zijn. Dat Italiaanse zit er dus echt wel in.

De Prima V2’s zijn betrekkelijk grote boekenplankspeakers, bovendien met een zekere diepte. Ze horen toch eerder thuis op een stand, op een zekere afstand van de achterliggende muur. Opera past wel optische trucjes toe zodat ze de kamer visueel minder overheersen. De zijpanelen die op de kast zijn gemonteerd bijvoorbeeld, lopen van een brede baffle vooraan naar een smalle achterzijde. Dat schuin design zorgt bovendien voor minder kans op staande golven in de kast. De boven- en onderkant die ook niet parallel lopen? Dat is voor dezelfde akoestische reden. De speakerbehuizing rust bovendien op een smallere basis, die qua voetafdruk beter past bij modale speakerstands. Het geeft sterk de indruk dat de luidspreker boven de stand of meubel zweeft.

De Prima V2 is beschikbaar in donker rosewood, een licht eik of een fraaie lichtgrijze Cement. Allereerst: de beelden die je online vindt van de Cement-afwerking doen het geen recht aan. In het echt is het veel weelderiger en ademt het luxe. Misschien komt dat wel omdat de Cement-afwerking op foto inderdaad een soort steen lijkt te zijn, maar in de realiteit een knap lederachtig stofje is. Om maar te zeggen: als je deze afwerking te kil vindt ogen, moet je het toch proberen in het echt bij een dealer te zien. Het is gevoelsmatig heel wat ‘warmer’ dan je zou denken.

De zijpanelen – of ze nu in het grijze Cement of een fraai walnoot zijn – complementeren fraai de rest van de luidspreker, die overtrokken werd in een zwart leder. Niet met een glanzende of strakke afwerking, gelukkig, maar met wat wel eens een eggshell-patroon wordt genoemd. Dat geeft de Prima V2 een retrotoets; het doet denken aan analoge camera’s en koffertjes van vroeger. Het goudkleurig bordje met het Opera-logo aan de voorkant, dat sterkt die indruk enkel nog maar.