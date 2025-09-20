Review: Opera Prima V2 – Klein en sierlijk

Zet een grote soundstage neer
Inmiddels is er meer klaarheid wie er juist achter de Britse formatie SAULT zit, maar toen hun eerste releases rond 2019-2020 opdoken hing er een geheimzinnig waas rond de identiteit van de makers van deze zeer dansbare funknummers. Een paar awards en een ongelooflijke twaalf albums (waaronder vijf albums die in vijf dagen achter elkaar verschenen) later, heeft SAULT zelfs uitstappen gemaakt richting klassiek en reggae. Maar het zijn toch hun meer dansbare albums die boeien. ‘5’ bijvoorbeeld, dat begint met ‘Up All The Night’. De bonkende percussie waarmee deze track opent, zetten de Opera’s al meteen overtuigend neer. Het voelt meteen ritmisch juist aan, strak maar niet té. Het is een geslaagd begin van de luistersessie, waarbij we noteren dat de Prima V2 toch iets anders neerzet dan wat clichématig van een Italiaanse speaker wordt verwacht. Het is niet extreem zacht in het hoog bijvoorbeeld, wel fris. Zonder extreem een nadruk op treble te leggen, het blijft ver van analytisch.
Wie bij kleinere speakers een compacter geluidsbeeld verwacht, zal opkijken bij deze Prima V2’s. De live-atmosfeer van de ‘Live in Rome’-album van The National, vorig jaar opgenomen in het spectaculaire Parco Della Musica Ennio Morricone, werd door deze boekenplankspeakers bijzonder effectief overgebracht. Een heel mooie prestatie voor speakers van dit formaat, want z creëerden moeiteloos een geluidsbeeld dat veel omvangrijker overkomt. Dat is zeker een plus bij deze liveregistratie, want zo wordt het ook echt een concert dat je bijwoont.
De Prima V2’s hebben een neus voor microdetail, wat ervoor zorgt dat je echt een beeld kunt opbouwen van de schaal van de locatie. Bij het gejuich van het publiek bijvoorbeeld, maar eveneens bij stillere klanken, zoals het getik van de drumsticks dat weerklinkt alsof de drummer wat verder weg op de podium zit. De weergave van de Opera’s past goed bij de ingetogen, bijna koele zangstijl van Matthew Berninger, maar het is vooral de breedte van de soundstage die een sterke indruk nalaat. Je kunt natuurlijk altijd wat spelen met het indraaien, maar de sweet spot is sowieso vrij groot. Dat is een mooie eigenschap als er met meerdere mensen naar muziek wordt geluisterd, of als je de Prima V2’s zou inzetten om tv-geluid af te handelen.
Bij ‘Eucalyptus’ op het The National-album bewezen de Opera-luidsprekers dat dynamischere, vollere muziek ze niet afschrikt. Zelfs met een muur van gitaren en wat intensere percussie blijft de illusie van een grote concertzaal standhouden. Bij minder competent gebouwde speakers ervaar je dan wel een zekere compressie, waardoor de luchtigheid uit de weergave verdwijnt. Maar dat weten de Prima V2’s helemaal te vermijden. Een mooie prestatie, dat ik ook herhaald hoor worden bij het frêle ‘Fade Into You’ van Mazzy Star.
