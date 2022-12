Review: FinkTeam Kim monitor luidsprekers bij iEar’ Tilburg

Stoere ‘dude’

Nee, deze FinkTeam Kim (85,4 cm hoog, 30 cm breed en 31 cm diep – maten inclusief standaard) valt het beste te omschrijven als een stoere ‘dude’. En ondanks de basale vormtaal (waarover zo meer) blijkt het model van dichtbij weliswaar robuust, maar ook tot in het kleinste detail zorgvuldig afgewerkt. Dat uit zich in de fraaie afdekring rond de zelf ontwikkelde mid/bas-driver met papieren conus, waardoor er geen schroeven zichtbaar zijn. Maar ook in het zorgvuldig aangebrachte smetteloze lakwerk (zowel bij matlak als het pianolak van de premium-uitvoeringen) en het mooie echte houtfineer (ebbenhout of walnoot). Kortom: aan een FinkTeam-ontwerp moet je visueel even wennen, maar net zoals de reclame van Rivella-frisdrank is het eerst ‘een beetje vreemd maar daarna wel lekker’. Dat lekkere wordt alsmaar smaakvoller naarmate ik verder in het concept duik. Eigenaar Karl-Heinz Fink heeft er het volgende over te zeggen. “Het definiëren van een nieuw model voor een relatief nieuw bedrijf op de markt is altijd een uitdaging. Met model Borg hebben we ons tweede model tot een succes gemaakt door innovatie en meer van hetzelfde te combineren.

Maar voor ons derde model Kim, was er eigenlijk geen duidelijke richting. Onze dealers en distributeurs vroegen om zowel een duurder model als een goedkoper model en dat zonder duidelijke onderbouwing. Dus deden we maar waar we goed in zijn – een mix van innovatie en typische FinkTeam-kenmerken zoals de AMT-tweeter en papieren midwoofer. Het zou ook een luidspreker moeten worden die we zelf zouden willen gebruiken. Dus iets werkelijk leuks. De grootste uitdaging was om een luidspreker te ontwerpen die de Borg-innovaties zou bevatten, maar tegelijkertijd ook een verkoopprijs waarmee we meer mensen zouden kunnen bereiken zonder aan kwaliteit in te boeten. Een paar basisontwerpprincipes zijn hetzelfde gebleven. Een reflexsysteem met een papieren conische woofer met een massieve magneet, een tweeweg-constructie met AMT-tweeter en een kast die zo goed en solide is gebouwd dat hij geen ongewenste kleuring veroorzaakt. Een sterk geoptimaliseerd wisselfilter met hoogwaardige onderdelen vormt de ruggengraat van ieder FinkTeam-ontwerp en werd dus ook in de Kim geïmplementeerd.”